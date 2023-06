Android TV copie l’une des nouveautés présentées à la WWDC d’Apple

La bêta d’Android TV 14 inclut parmi ses nouveautés la possibilité de recevoir des appels sur la télévision.

Apple a annoncé une fonctionnalité étonnante pour tvOS 17 lors de la dernière WWDC, et maintenant Google la copie pour son Android TV : les appels peuvent être reçus depuis le téléviseur.

L’une des fonctionnalités les plus frappantes annoncées lors de la dernière WWDC d’Apple, qui a eu lieu lundi dernier, était l’ajout de FiceTime à tvOS 17 et Apple TV 4K. Maintenant, à peine trois jours après l’événement, il semble que Google fasse des pas dans le même sens, puisqu’ils ont fait une annonce plus que similaire et intéressante.

Plus précisément, comme indiqué Mishaal Rahmanil semble que la première version bêta du prochain système d’exploitation de divertissement de Google, Android TV 14, prend en charge les appels téléphoniques, tout comme Apple l’a fait avec l’annonce susmentionnée de la WWDC 2023. Donc, si vous vouliez commencer à recevoir des appels, il semble que, si vous avez l’un des téléviseurs compatibles avec le système d’exploitation Google, vous pourrez bientôt commencer à compter sur eux.

Si tout se passe bien, vous pourrez bientôt recevoir des appels depuis votre Android TV grâce à son nouveau système d’exploitation

Il semble qu’Android TV 14 se prépare à vous permettre de recevoir des notifications d’appel d’applications prises en charge pendant que vous utilisez le téléviseur ! « Notifications d’appels » « Recevoir des appels sur cet appareil » « Lorsqu’il est activé, vous pouvez recevoir des appels d’applications prises en charge sur cet appareil. Pour régler les préférences pour… – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 8 juin 2023

Selon l’expert, qui est celui qui a indiqué avant tout le monde que la première version bêta d’Android TV 14 peut inclure des notifications sur les appels, celles qu’ils ne verraient qu’en se connectant à leur profil. De même, cela indique également que ces appels pourraient même être répondus depuis une application compatible avec cette fonction.

D’autre part, la version bêta d’Android TV 14 a également d’autres nouvelles fonctionnalités pour ses fonctionnalités, telles que les commandes HDR, les fonctions de gestion de l’alimentation et la gestion améliorée des appareils audio, et toutes sont collectées par l’expert déjà mentionné dans son fil Twitter. . De cette façon, Rahman affirme que ce système d’exploitation a une configuration de qualité d’image qui donne aux utilisateurs la possibilité d’accéder à un format HDR ou SDR spécifique.

Enfin, il convient également de mentionner que ce nouveau système dispose d’un mode de puissance, que nous pouvons régler sur faible, modéré, élevé ou sans restriction, ce qui permet de restreindre progressivement les fonctions du réseau. Nous ne pouvons pas non plus oublier qu’Android TV 14 affiche les écouteurs disponibles, même les appareils audio Bluetooth. Comme vous pouvez le voir, ce nouveau système d’exploitation apporte plusieurs nouveautés, mais évidemment l’une des plus frappantes est celle qui pourrait nous donner la possibilité de recevoir des appels de notre télévision.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :