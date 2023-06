Aujourd’hui, vous pouvez obtenir gratuitement l’un des meilleurs jeux de rôle sur le Play Store

Si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir Everybody’s RPG, l’un des meilleurs jeux RPG pour Android, sans payer un centime.

Le RPG de tous est gratuit pour une durée limitée, profitez-en !

Si vous faites partie de ceux qui parcourent habituellement le Google Play Store de temps en temps à la recherche des meilleures offres sur les jeux payants pour Android, vous avez de la chance car aujourd’hui nous allons vous dire comment obtenir l’un des meilleurs jeux RPG pour Android gratuitement, entièrement gratuit, mais vous devrez vous dépêcher car cette promotion a une durée limitée.

Le jeu en question est Everybody’s RPG, un titre qui a été téléchargé plus d’un million de fois et qui a une note moyenne de 4,3 sur 5 dans la boutique Google basée sur plus de 48 000 avis.

Le RPG de tout le monde est téléchargeable gratuitement pendant quelques heures

Everybody’s RPG est un jeu de rôle qui suit les canons des titres classiques, car il a des graphismes pixélisés qui imitent les jeux d’antan et ses mécanismes sont simples : votre objectif dans le jeu est de créer une équipe de héros pour vaincre tous vos ennemis.

Afin que vous puissiez créer la meilleure équipe possible, ce jeu vous propose un vaste catalogue composé de centaines de héros, chacun ayant ses propres caractéristiques et capacités. Une fois que vous avez votre propre équipe de héros, vous pouvez les améliorer avec de nouveaux pouvoirs et, en ce sens, l’un des aspects les plus curieux de ce titre est que plus vos héros renaissent, plus ils deviendront puissants.

Everybody’s RPG est un RPG en monde ouvert avec lequel vous ne vous ennuierez jamais, car en plus d’explorer un grand nombre de régions différentes, vous pourrez également produire des ressources dans des mines inactives et vous battre pour être le premier sur l’île aux ressources.

De plus, ce jeu dispose d’un mode multijoueur, appelé Cross PvP, grâce auquel vous pouvez vous battre contre des joueurs du monde entier dans des batailles PvP divertissantes.

Normalement, Everybody’s RPG est au prix de 0,89 euros, mais pendant les prochaines heures, vous pourrez le télécharger gratuitement. Ce jeu propose des publicités et des achats intégrés allant de 0,89 € à 104,99 € et est compatible avec tout appareil exécutant Android 5.0 ou version ultérieure.

Google Play | Le RPG de tout le monde (Gratuit 0,89 euros)

