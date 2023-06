WhatsApp est mis à jour avec l’envoi de photos haute résolution : c’est ainsi qu’il est utilisé

À partir d’aujourd’hui, la version bêta de WhatsApp vous permet déjà d’envoyer des images à leur plus haute résolution. Pour le moment, oui, uniquement dans la version bêta.

WhatsApp vous permet désormais d’envoyer des images haute résolution

Plus d’astuces pour pouvoir envoyer des photos par WhatsApp à leur plus haute qualité. L’application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde a enfin été mise à jour pour introduire l’option d’envoyer des images en HD, sans avoir besoin de les envoyer comme s’il s’agissait de documents ou d’avoir recours à des outils tiers.

Cela a été confirmé par WABetaInfo, qui nous montre comment certains utilisateurs voient déjà la possibilité d’envoyer des images haute résolution via WhatsApp lors de la mise à jour vers la dernière version bêta de l’application.

Envoyez des photos en pleine résolution sur WhatsApp, sans astuces

Comme nous l’avons appris, l’envoi d’images haute résolution sur WhatsApp est fourni avec la version 23.11.0.76 de WhatsApp Beta pour iOS et avec la version 2.23.12.13 de WhatsApp Beta pour Android. Les deux versions sont déjà distribuées aux utilisateurs adhérant au programme de test via les stores d’applications respectifs.

Lors de la mise à jour vers cette version, vous pouvez voir comment l’écran de soumission d’image inclut désormais une nouvelle icône avec le symbole « HD » et un engrenage. En tapant dessus, vous ouvrez un menu qui vous permet de choisir la qualité de la photo, standard ou HD.

L’option HD vous permet d’envoyer la photo en résolution 4K tant qu’elle est disponible. Si cette option est sélectionnée, une icône apparaîtra sur l’image dans la bulle de message qui la contient.

Sans aucun doute, c’est l’une des options les plus attendues par les utilisateurs de WhatsApp, ce qui place enfin l’application de messagerie Meta au niveau des alternatives comme Telegram à cet égard. Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre que l’entreprise décide d’apporter la fonction à la version stable de l’application, afin qu’un plus grand nombre d’utilisateurs puissent en profiter.

