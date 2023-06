Google a sorti Android Auto 9.7 dans sa version stable par surprise : vous pouvez maintenant télécharger la mise à jour sur votre mobile Xiaomi

On ne va pas vous mentir, l’arrivée d’Android Auto 9.7 prenait trop de temps et il n’était pas du tout courant que plus de deux semaines se soient écoulées depuis qu’Android Auto 9.6 est arrivé de manière stable pour tous nos appareils.

En fait, Google a décidé de sauter la version bêta de ce logiciel et de publier directement Android Auto 9.7 Stable. Par conséquent, bien que cela puisse sembler étrange, nous avons déjà cette mise à jour disponible directement sur le Google Play Store, laissant derrière nous la version bêta classique à laquelle nous sommes habitués à chaque nouvelle version.

Android Auto 9.7 est désormais disponible pour tous les utilisateurs

La vérité est que la plupart des utilisateurs n’ont pas compris ce changement de cap de Google, car c’est un mécanisme qui a été suivi pour de nombreuses versions au fil des ans. Mais au-delà de l’anecdote, Android Auto 9.7 est déjà là et nous n’aurons qu’à nous rendre dans la section des mises à jour du Play Store et l’installer comme nous le faisons avec n’importe quelle autre application.

Mais ne vous laissez pas tromper par ce changement, puisque les nouveautés de cette nouvelle version sont invisibles, du moins en ce qui concerne l’interface et les nouvelles fonctions. Il s’agit toujours d’une mise à jour transitoire dans laquelle certains aspects liés aux performances et à la stabilité du système sont améliorés, mais au-delà de cela, nous n’avons pas d’autres changements dont nous pouvons vous parler.

En bref, nous vous recommandons de mettre à jour vers cette nouvelle version car avoir la dernière disponible sera toujours bon pour nous lorsqu’il s’agit d’avoir une meilleure expérience avec le système, mais nous attendons toujours ces changements tant attendus qui nous offrent de nouvelles fonctions lors de l’utilisation d’Android Auto dans nos véhicules.

Télécharger | Android Auto 9.7

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :