"L’intérieur du téléphone (2) est tout simplement incroyable": entretien avec David Sanmartín (Nothing)

Il est arrivé au milieu de l’année dernière en faisant tout le bruit possible dans le but d’attirer tous les regards. Désormais, le Nothing Phone (1) est sur le point d’avoir un an et son renouvellement se profile déjà à l’horizon. Un renouveau qui, selon la marque elle-même, sera axé sur un segment plus « premium » du marché et aura une disponibilité plus large à travers le monde.

Nothing Phone (2) arrivera en juillet 2023, comme l’a déjà confirmé la société dirigée par Carl Pei elle-même. Dès lors, quelques semaines seulement nous séparent de l’arrivée de ce qui est aujourd’hui déjà l’un des smartphones les plus attendus de l’année.

Avec l’idée de pouvoir en savoir plus sur ce produit, et les principales différences par rapport à la version précédente, d’Netcost-security.fr nous avons discuté avec David Sanmartin, co-fondateur et directeur principal de Nothing in Europe. C’est ce qu’il nous a dit sur la nouvelle génération de son smartphone.

Entretien avec David Sanmartin, co-fondateur de Nothing et responsable Europe

Dans l’interview, nous avons pu parler des ventes de Nothing Phone (1), des changements dans l’équipe de travailleurs de l’entreprise, des nouveautés qui accompagneront le logiciel du nouveau produit et plus encore.

Ce sera bientôt l’anniversaire de la sortie de Phone (1). Quelle est votre évaluation de la première année de Nothing dans l’industrie du smartphone ? Quels ont été les principaux défis auxquels vous avez été confrontés ?

L’industrie des smartphones est sans aucun doute l’une des plus difficiles au monde. Nous avons été témoins de la faillite de nombreuses entreprises établies, tandis que nous avons également vu comment les nouvelles entreprises entrant dans ce secteur ne parviennent souvent jamais à lancer un produit de deuxième génération.

Un exemple pourrait être Essential, qui a vendu un peu plus de 100 000 téléphones et n’a jamais lancé la deuxième génération de son smartphone, ou d’autres marques plus établies qui changent de cap à cet égard.

Comme nous l’avons dit au début de notre voyage, à partir de Nothing, nous voulons rendre l’émotion à l’industrie en créant des produits qui sont ou se sentent spéciaux, différents et amusants. Avec Phone (1), nous sommes entrés avec succès sur le marché des smartphones et avons montré qu’il y avait un désir d’une nouvelle alternative, en particulier chez les jeunes utilisateurs.

Avec Nothing Phone (1), nous avons réussi à vendre plus de 750K, soit environ la moitié du nombre d’unités vendues avec le premier iPhone (soit 1,5 million d’unités), ce qui est un signe très prometteur.

De plus, grâce à l’analyse des partenaires au niveau de l’opérateur, nous avons constaté que Phone (1) a atteint l’un des taux de basculement iOS vers Android les plus élevés sur les marchés clés. C’est environ trois à quatre fois la moyenne sur la plupart des marchés clés (y compris le Japon et la Corée) et jusqu’à plus de 50 % sur les autres marchés. De plus, nous avons également identifié que Phone (1) a attiré l’attention de ce qu’on appelle la génération Z, par rapport à la moyenne du marché Android. Cette tendance suggère que la jeune génération aspire à des smartphones plus créatifs et alternatifs.

De plus, nous avons eu la grande fortune de l’énorme affection et réception du monde entier, en plus de certaines reconnaissances importantes telles que l’une des « meilleures inventions de l’année » nommée par le magazine TIME et récemment remporté le prix du meilleur design. par Red Dot.

« Nous avons vu comment certaines grandes marques suivent le chemin que nous avons tracé avec notre identité design transparente »

Et enfin, et ce dont je suis extrêmement fier (en tant que personne passionnée par la technologie), nous avons connu un enthousiasme et un support considérables depuis le premier jour dans l’industrie, mais plus particulièrement de la part de la communauté créative. C’est vraiment encourageant, car gagner la communauté créative est l’un des défis les plus difficiles. Nous avons remarqué de nombreux concepts inspirés de nos produits, ce qui est synonyme de l’influence et de la reconnaissance que les appareils Nothing marquent dans le secteur. De plus, nous avons également vu comment certaines grandes marques suivent le chemin que nous avons tracé avec notre identité design transparente.

En ce sens, que pouvez-vous nous dire sur la réception de Nothing sur le marché français ? Existe-t-il des plans spécifiques pour renforcer la présence de Nothing en France ?

La France est un marché riche en opportunités, qui évolue également rapidement avec une proportion croissante de jeunes utilisateurs soucieux de la qualité qui recherchent et achètent les meilleures solutions technologiques, ainsi que des adeptes des dernières tendances, ce qui en fait un marché idéal pour Nothing.

« Nous continuons à rechercher et à évaluer de nouvelles opportunités pour nous rapprocher des utilisateurs en France. »

Au cours de la dernière année, nous avons progressé dans notre objectif de compter et de partager des synergies avec les bons partenaires pour servir ce marché, non seulement en ligne, mais aussi physiquement.

Avec la préparation du lancement du Phone (2), nous continuons à rechercher et à évaluer de nouvelles opportunités pour nous rapprocher des utilisateurs en France.

Non seulement le catalogue de produits de Nothing a augmenté au cours de la dernière année, mais son équipe aussi. Comment cette croissance a-t-elle influencé le développement de Phone (2) ?Quels sont les aspects spécifiques qui ont été le plus renforcés ?

Nothing n’a beaucoup changé depuis que nous avons commencé à travailler sur le téléphone (1) il y a environ deux ans et nous avons beaucoup appris en cours de route. Nos équipes et nos opérations sont beaucoup plus grandes et plus matures, notamment en matière d’ingénierie, ce qui nous permet d’offrir une expérience beaucoup plus premium.

En termes d’équipements, nous avons élargi toute l’équipe d’ingénierie avec des ingénieurs beaucoup plus spécialisés et dédiés : plus de 400 personnes travaillant sur le Phone (2), soit deux fois plus que nous avions sur le Phone (1). De plus, nous avons également élargi l’équipe interne de Nothing OS à plus de 100 personnes.

Au-delà des équipements, depuis Phone (1), Nothing a fait des pas de géant en matière d’ingénierie et de process. De Phone (1) à Phone (2), nous avons dû renforcer nos processus opérationnels et de tests. L’intérieur du Phone (2) est tout simplement incroyable au niveau de l’ingénierie et du design. Le niveau de détail et d’obsession atteint un tel point que dans la chaîne de production, nous avons inclus un humidificateur d’air central, semblable à être dans une jungle tropicale pour empêcher les grains de poussière dans l’air de l’usine d’atteindre les téléphones. .

Cela s’ajoute à l’inclusion de protocoles de test beaucoup plus rigoureux par rapport au Phone (1), ce qui nous permet de proposer un produit entièrement optimisé pour le lancement du Phone (2) – plus de 30 unités ont été soumises à plus de 800 heures de tests à travers plus de 10 000 scénarios simulés à chaque phase de développement -.

Ces derniers mois ont également vu des changements importants dans l’équipe de développement de Nothing OS, comme l’incorporation de certaines des personnes qui ont aidé à créer OxygenOS à son époque. Quelles avancées peut-on attendre de Nothing dans le domaine du logiciel dans les mois à venir ?

Nous pouvons certainement confirmer que nous allons voir beaucoup plus de Nothing OS sur Phone (2), avec une approche de conception beaucoup plus réfléchie et innovante du point de vue de l’utilisateur.

« Nous avons redéveloppé l’intégralité de la version de Nothing OS qui a été publiée plus tôt cette année avec Android 13 »

C’est très facile d’être sûr car avec Phone (1), nous n’avions que 10 personnes travaillant en interne sur le logiciel et nous avons donc dû externaliser la construction de Nothing OS. Maintenant, Nothing OS a été entièrement construit au sein de l’entreprise, qui compte plus de 100 personnes, et nous avons redéveloppé l’ensemble de la version Nothing OS qui a été lancée plus tôt cette année avec Android 13, afin non seulement d’offrir une expérience beaucoup plus rapide et plus fluide , mais aussi en ajoutant un nouveau niveau d’innovation à l’expérience logicielle avec Phone (2).

Avec Nothing OS 2.0, nous présenterons un système d’exploitation qui reflète vraiment notre identité de conception matérielle.

Vous avez confirmé que votre prochain smartphone s’adressera à un segment plus « premium » du marché. Au-delà d’un processeur plus puissant, pourriez-vous partager certains aspects où l’on peut s’attendre à des améliorations significatives par rapport au Phone (1) ?

Je ne peux pas en dire plus pour le moment que ce que nous avons déjà confirmé : les performances s’amélioreront à tous les niveaux en induisant un Snapdragon 8+ Gen 1, une batterie de 4 700 mAh (par rapport à l’iPhone 14 Pro Max de 4 323 mAh) et un 4 323 Affichage mAh 6,7″.

Sachant que la photographie est un aspect crucial des smartphones « premium », et que Nothing n’aspire à rivaliser sur ce segment, comment comptez-vous affronter les principaux acteurs de ce domaine ? Quelles avancées et améliorations l’équipe de développement photographique de Nothing a-t-elle réalisées au cours de l’année écoulée ?

Pour l’instant, nous ne pouvons pas donner plus de détails à ce sujet, au-delà de ce que l’on sait, et c’est que grâce à l’inclusion de Snapdragon 8+ Gen 1, cela nous permet déjà de porter l’expérience photographique à un nouveau niveau par rapport au téléphone (1). Comme on le sait, cette puce Qualcomm intègre un processeur de signal d’image (ISP) 18 bits capable de capturer plus de 4 000 fois plus de données de caméra que l’ISP par rapport au téléphone (1). En conséquence, la caméra Phone (2) offrira des fonctionnalités avancées telles que Raw HDR et l’enregistrement 4K à 60 ips.

