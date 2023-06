Discuter avec des utilisateurs d’iPhone depuis Android sera encore pire à cause d’iOS 17

La nouvelle version d’iOS introduit des changements qui nuiront à l’expérience utilisateur de ceux qui utilisent Android pour discuter avec ceux qui utilisent l’iPhone.

La nouvelle version d’iMessage incluse dans iOS 17, avec prise en charge des stickers animés

Apple a présenté iOS 17 lors de la dernière WWD 2023, et son actualité comprenait quelques changements visant iMessage, le service de messagerie multiplateforme de Cupertino. Parmi ces changements, il n’y avait bien sûr pas la prise en charge du protocole RCS, mais certaines « améliorations » supposées qui aggraveraient l’expérience des utilisateurs d’Android lorsqu’ils discutaient avec des utilisateurs d’iPhone.

Les modifications en question visent à améliorer l’expérience des utilisateurs d’iPhone lorsqu’ils participent à des discussions de groupe avec d’autres utilisateurs, y compris ceux qui utilisent Android. Désormais, il sera possible d’éditer des messages, de répondre à des discussions ou d’envoyer des photos avec une qualité maximale, même lorsqu’il y a des utilisateurs d’Android dans le groupe. Pour ces derniers, cependant, les nouvelles ne seront pas aussi positives.

iMessage s’améliore dans iOS 17 au détriment des utilisateurs d’Android

Comme ils ont pu le vérifier dans XDA-Developers, Apple a voulu s’assurer qu’il offre la meilleure expérience possible dans son application de messagerie aux utilisateurs d’iPhone avec la nouvelle version d’iOS. Pour cela, la possibilité d’éditer des messages, de répondre ou d’envoyer des images et des vidéos de haute qualité via des groupes où se trouvent des utilisateurs d’Android a été ajoutée.

Jusqu’à présent, cette fonctionnalité n’était disponible que dans des conversations individuelles ou des groupes composés exclusivement d’utilisateurs d’iMessage.

Pour les utilisateurs d’Android, les choses ne vont pas bien à cet égard. Si vous participez à une discussion de groupe avec des utilisateurs d’iMessage, ils ne pourront pas voir les messages modifiés et conserveront la version originale. De plus, les réponses aux fils de discussion n’apparaîtront pas non plus dans le bon ordre.

La même chose se produira avec les images et les vidéos, qui perdront en qualité lorsqu’elles atteindront l’appareil Android.

Il n’est pas tout à fait clair si tous ces changements resteront avec l’édition finale d’iOS 17, qui devrait arriver en septembre prochain. Si tel est le cas, ce n’est certainement pas une bonne nouvelle pour les utilisateurs d’Android, qui auront plus de raisons que jamais de soutenir Google dans sa campagne visant à poursuivre Apple pour ajouter la prise en charge du protocole de messagerie RCS à iMessage.

