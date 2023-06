Pour une raison quelconque, quelqu’un a créé un nez géant qui sent et reconnaît les objets

Cette sculpture gigantesque est vraiment un RaspBerry Pi.

Comme vous pouvez le voir, il est capable de deviner les odeurs

Les choses qu’un RaspBerry Pi peut faire sont illimitées. Ces petits ordinateurs ont des fonctionnalités infinies, ce qui rend toujours les applications qui peuvent être données vraiment intéressantes. Nous avons récemment vu un appareil photo magique sans objectif qui prend des photos via l’IA intégrée dans un Raspberry Pi. Il est maintenant temps de parler d’une invention plus hilarante qui nous rappelle l’ordinateur champignon dont nous avons parlé il y a longtemps.

C’est un gigantesque nez sculptural capable de deviner quel produit il sent. Des fleurs aux pizzas, il n’a aucun problème à détecter de quel parfum il s’agit.

Le nez robotique qui sent les objets

Le Raspberry Pi a un certain nombre d’applications incroyables. Il y a des gens qui créent des consoles, d’autres serveurs avec beaucoup d’informations et d’autres personnes les utilisent simplement pour bricoler du matériel et des logiciels. Maintenant, comme nous le dit Tom’s Hardware, l’artiste et développeur Ardan Aga a lancé le dernier de ses projets dans lequel il y a un Raspberry Pi à l’intérieur. C’est une gigantesque sculpture en forme de nez qui sert de produit d’art interactif.

Le fonctionnement de celui-ci est très intéressant. Fondamentalement, vous placez un objet en dessous, et après que le nez l’a « senté », l’appareil est capable de deviner ce que sont ces objets et nous explique ensuite de quel objet il s’agit en faisant un court discours plein de métaphores poétiques. L’opération est vraiment simple malgré le fait que ce qu’il y a derrière est plus complexe. Vous mettez simplement ce que vous voulez sentir sous les narines, un capteur de mouvement avertit qu’un objet est en vue, et le Raspberry Pi est activé, qui dispose d’un module caméra qui identifie l’objet.

Alors oui, nous allons vous briser le cœur : ça ne les sent pas vraiment, il n’y a pas de capteurs d’odeur ou quoi que ce soit du genre. Au contraire, il s’agit bien d’un capteur photo qui est capable de détecter par images ce qui se trouve juste en dessous. Pour le moment, aucun robot ne peut sentir les choses à travers une grande base de données, il est donc plus intelligent de créer une caméra qui les capture. Dans tous les cas, à l’intérieur se trouve le célèbre GPT-4 qui est chargé de traiter les images et d’utiliser son ingéniosité pour créer le poème qu’il génère lors de la détection d’un objet spécifique. De plus, il dispose d’une série de microphones et de haut-parleurs pour pouvoir lire ce message sur n’importe quel produit placé juste en dessous.

Apparemment, cela a été très facile à réaliser grâce au confort offert par le Raspberry Pi lui-même. De plus, le script développé pour répondre à tous ces objectifs est apparemment facile pour ceux qui connaissent les rudiments de la programmation Python.

La vérité est que la technologie est assez intéressante et nous permet de découvrir son fonctionnement sans tricherie ni carton. Son créateur est un artiste expérimental qui a voulu mêler ses deux grandes passions : la science, la technologie et l’art.

