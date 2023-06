C’est officiel : le prochain Samsung Galaxy Unpacked se tiendra à Séoul la dernière semaine de juillet

Samsung a confirmé que le Galaxy Unpacked dans lequel les nouveaux Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 verront le jour aura lieu fin juillet à Séoul au COEX de Samseong-dong situé dans le quartier de Gangnam.

Confirmé : le nouveau Samsung Galaxy Z Flip5 sera officiellement présenté fin juillet

Après la présentation du Google Pixel Fold, le premier pliable de la firme de Mountain View, et des Motorola RAZR 40 et RAZR 40 Ultra, les nouveaux terminaux pliables de la famille RAZR, désormais tous les regards sont tournés vers le lancement des nouveaux dispositifs pliables de la firme leader dans ce segment, Samsung.

Eh bien, en ce sens, nous savons déjà quand seront lancés les nouveaux Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, puisque la firme coréenne elle-même vient de confirmer que ses nouveaux smartphones pliables seront annoncés lors d’un Galaxy Unpacked qui se tiendra à Séoul la dernière semaine de juillet

Les Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip 5 arriveront fin juillet

Comme nous pouvons le lire dans GSMArena, la semaine dernière, Lee Young-hee, président du Samsung DX Global Marketing Center, a déclaré que le prochain Galaxy Unpacked, dans lequel les nouveaux Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 seront annoncés, se tiendra à Séoul , la capitale de la Corée du Sud, et maintenant Samsung a confirmé par un communiqué de presse que l’événement se tiendra au COEX à Samseong-dong situé dans le district de Gangnam la dernière semaine de juillet.

Depuis 2010, Samsung a célébré son Galaxy Unpacked dans différentes villes du monde comme Barcelone, Berlin, Londres ou New York et maintenant la firme coréenne affirme avoir choisi Séoul comme lieu de lancement de ses nouveaux pliables « en raison de sa Il est temps d’influencer les tendances mondiales avec sa culture dynamique et son innovation, tout en reflétant la forte confiance de Samsung dans la catégorie pliable. »

En effet, cela corrobore une récente fuite que nous vous avions révélée il y a quelques semaines selon laquelle la date choisie pour lancer les nouveaux smartphones serait le 26 juillet.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :