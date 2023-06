iOS 17 a plus à Android que vous ne le pensez : 5 fonctionnalités "volé" à google

Avec l’arrivée d’iOS 17, nous sommes confrontés à un bon nombre de fonctions qui ont été présentées comme des nouveautés… mais que Google a déjà intégrées auparavant.

iOS17.

Android et iOS ont parcouru un long chemin depuis leur sortie à la fin de la première décennie du 21e siècle et des années 2010, respectivement. Au cours de toutes ces années, les deux ont reçu une grande dose de raffinement qui les a conduits là où ils sont aujourd’hui ; Leurs versions originales n’ont rien à voir avec ce que l’on trouve aujourd’hui.

Ce qui a toujours été une constante, ce sont les caractéristiques qui étaient présentes dans un système et dans un autre. L’année dernière, nous avions déjà mis en évidence certaines nouvelles fonctionnalités d’iOS 16 qui étaient déjà sur Android. Cette année, fidèle à notre rendez-vous, nous allons reparler des fonctions qui vont apparaître dans iOS 17 qu’Apple a directement reprises de Google.

Accès aux informations nécessaires pendant le chargement du téléphone

L’une des fonctionnalités Android les plus remarquables que nous allons voir dans iOS 17 est la suivante. L’iPhone nous donnera accès au calendrier, à la pellicule, aux commandes de la maison intelligente, à l’heure, aux activités, à la prise en charge de Siri et à l’accès aux notifications.

Pour pouvoir profiter de cette fonction, le téléphone devra être placé en mode paysage, ou dans une borne de recharge sans fil. Il est similaire à l’écran intelligent que Google Pixels offre lorsqu’il est placé sur le Pixel Stand, ce qui nous permet d’accéder à Google Photos, Google Assistant et bien plus encore pendant le chargement.

Cependant, Apple pourrait améliorer la fonctionnalité en offrant un support pour MagSafe, ce qui serait grandement apprécié.

Le filtrage des appels arrive sur iOS 17

Avec la nouvelle version du système d’exploitation iPhone, une nouvelle fonction est arrivée qui vous permet de transcrire un message texte en temps réel, afin que vous puissiez décider si vous voulez répondre à l’appel ou non. Nous avons déjà vu cette fonction auparavant : elle se trouve dans le Google Pixel et c’est ce qu’on appelle le filtrage des appels.

Oui, c’est la même fonction, qui a été introduite dans les Pixels en 2019 et permet à Google Assistant de répondre à votre appel, en demandant plus d’informations à l’appelant. Vous recevez ensuite une transcription avec votre réponse et vous pouvez ensuite décider si vous souhaitez accepter l’appel.

Dites adieu à « Hey Siri »

Apple a confirmé qu’avec iOS 17, vous n’aurez plus à recourir aux mots pour réveiller l’assistant. Autrement dit : il ne sera plus nécessaire de dire « hey, Siri » pour activer l’assistant iPhone. Et a priori cela a ses avantages…

… mais c’est que Google le fait depuis 2019. Ces phrases n’étaient plus nécessaires depuis longtemps avec Google Assistant, encore plus récemment un système a été mis en place pour donner des ordres à l’assistant, éliminant la barrière de « OK Google » complètement.

Une interface simple pour naviguer dans le système

Google propose depuis longtemps un moyen simple pour les personnes âgées (ou les plus petits de la maison) de se déplacer confortablement autour d’un téléphone ou d’une tablette. Apple vient d’annoncer cette idée dans le cadre des innovations iOS 17, sinon on n’en parlerait pas.

Dans iOS, il recevra le nom d’Assistive Access, qui placera l’interface du téléphone au minimum nécessaire pour savoir ce que nous voyons à tout moment. L’appareil photo, la musique, les messages, les photos et les applications téléphoniques seront également simplifiés.

Les cartes hors ligne arrivent sur Apple Maps

Google Maps propose des cartes téléchargeables depuis 2012 et une navigation hors ligne depuis 2015, tandis qu’Apple Maps vient d’annoncer qu’il offrira la fonctionnalité dans iOS 17.

Cette fonction se comportera exactement comme celle de Google, vous permettant de choisir une zone pour télécharger vos cartes. Pour l’instant, le téléchargement de pays entiers autorisés par HERE Maps devra attendre.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :