Le co-fondateur de Google a un plan pour remettre les dirigeables dans le ciel

Sergey Brin, co-créateur de Google, a fondé une société appelée LTA Research & Exploration qui se consacre à la fabrication de dirigeables.

Le dirigeable Goodyear s’envolant lors d’un événement sportif

L’industrie aérospatiale est en plein essor grâce à des sociétés comme Blue Origin, une firme fondée par Jeff Bezos, ancien PDG d’Amazon, qui ambitionne d’être la première à proposer des voyages touristiques dans l’espace, ou SpaceX, la société du toujours controversé Elon Musk, qui il quittera bientôt son poste de PDG de Twitter, qui envisage de coloniser Mars.

Mais la dernière chose à laquelle on pourrait penser, c’est qu’un homme d’affaires essaierait de ramener le transport aérien avant les avions, mais la vérité est que nous venons d’apprendre que le co-fondateur de Google a créé une compagnie de dirigeables et veut inonder le ciel avec eux.

C’est le plan secret de Sergey Brin pour ramener les dirigeables dans le ciel

Comme on peut le lire dans Bloomberg, Sergey Brin, l’un des fondateurs de Google, a secrètement créé une société appelée LTA Research & Exploration LLC qui se consacre à la fabrication de dirigeables.

LTA, dont l’acronyme indique « Lighter Than Air », est une société aéronautique fondée par Brin en 2016 et dirigée par Alan Weston qui est aujourd’hui sorti de l’anonymat car il s’apprête à lancer son premier dirigeable, le Pathfinder 1.

Le premier dirigeable LTA a été construit à l’intérieur d’un hangar géant à Mountain View, le site du siège de Google, et mesure 122 mètres de long et 20 mètres de diamètre à son point le plus large.

Le Pathfinder 1 est blanc à l’avant comme à l’arrière et dispose d’une dizaine d’hélices accompagnées d’une nacelle, mais l’innovation se trouve à l’intérieur, puisque ce dirigeable possède une structure de tubes en fibre de carbone et des joints en titane qui lui confèrent une grande résistance et avec 13 vessies d’hélium qui le maintiennent dans l’air et sont également ininflammables.

L’idée de Brin et Weston est que les dirigeables LTA pourraient être utilisés pour transporter des marchandises de manière écologique et pour livrer des fournitures lors de missions d’aide humanitaire.

De plus, le fondateur et PDG de LTA valorise la construction, à l’avenir, de dirigeables de luxe qui effectuent des voyages exclusifs et détendus de Londres à New York en quelques jours.

