Avec iOS 17, vous pouvez transformer des photos en stickers animés

Les stickers ne sont pas nouveaux pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad qui connaissent l’application Messages. Apple n’a pas tardé à implémenter cette fonctionnalité après la montée en popularité. Les stickers sont là depuis un certain temps, mais maintenant avec iOS 17, ils sont sur le point de s’améliorer. Lors de la WWDC 2023, Apple a dévoilé macOS Sonoma, Apple Vision Pro, iOS 17 avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations, et bien plus encore. En ce qui concerne iOS 17, le système d’exploitation de l’iPhone donne un traitement en profondeur aux stickers, ce qui les rend plus importants et plus personnalisables.

Nouveaux stickers animés

Pour commencer sur les changements apportés par iOS 17, tous les emojis sont désormais considérés comme des stickers. Par conséquent, tous peuvent être utilisés dans l’application Messages comme des stickers, avec des emoji répertoriés juste à côté des stickers Memoji et des packs d’stickers que vous avez obtenus de l’App Store. De plus, vous créez également vos propres stickers en utilisant le sujet supprimé de l’outil d’arrière-plan. Cette fonctionnalité intéressante a été ajoutée avec iOS 16 et est toujours disponible avec la dernière mise à jour. Désormais, la vraie affaire est la possibilité de créer des stickers animés directement à partir de vos photos.

Si vous accédez à l’application Photos ou choisissez des images de Safari ou d’un autre emplacement, vous pouvez appuyer longuement sur le sujet de la photo pour la mettre en surbrillance et ouvrir une interface d’options. Si vous sélectionnez l’option Ajouter un sticker, l’objet sélectionné sera déplacé vers l’interface de l’sticker. Depuis le menu, vous pouvez ajouter un effet ou le supprimer. Les effets incluent l’ajout d’un contour d’sticker blanc, un effet d’sticker « gonflé », un effet scintillant, etc. Les sujets extraits des Live Photos peuvent être transformés en stickers animés.

Vous pouvez utiliser ces stickers dans l’application Messages en appuyant sur le bouton « + », puis sur « Stickers ». À partir de là, vous pouvez insérer des stickers sous forme d’images uniques ou les ajouter à des messages et des photos. C’est un ajout soigné qui ajoutera certainement du plaisir à vos conversations.

Disponibilité d’iOS 17

iOS 17 est actuellement disponible uniquement pour les développeurs via le programme « Developer Beta ». Ceux qui veulent en faire l’expérience devront attendre juillet, lorsque le géant lancera la bêta publique. Évidemment, ces versions peuvent contenir des bugs et certains problèmes. Si vous n’êtes pas un expert, la meilleure chose à faire est d’attendre jusqu’en septembre, date à laquelle la société lancera probablement la mise à jour stable.

