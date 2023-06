Que faire si vous avez ouvert le ‘wa.me/channel’ dans WhatsApp

Si vous avez déjà ouvert le « message bombe » malheureusement populaire de WhatsApp, ne vous inquiétez pas, vous n’avez pas fini… C’est ce qu’il vous reste à faire !

Oui, il y a un message bombe qui bloque WhatsApp : c’est ça Si vous recevez un message avec le lien ‘wa.me/channel’ dans WhatsApp, ne ‘cliquez’ pas, cela pourrait bloquer votre mobile !

Nous vous avons déjà dit il y a quelques jours que les messages à la bombe étaient bel et bien revenus sur WhatsApp sous la forme de ce « wa.me/channel » évitable qui fait de vrais ravages, bloquant les téléphones portables partout, même si, comme nous l’avons également confirmé, c’est le cas de manière totalement inoffensive, sans affecter l’appareil et ne faisant que saturer les ressources du pauvre téléphone qui tente de l’ouvrir.

Y es que crear mensajes bomba para WhatsApp es algo que sabemos que puede hacerse desde hace mucho tiempo, pero no del modo que funciona este ‘wa.me/channel’ que se aprovecha de un mal funcionamiento de la aplicación de Meta que seguro se corregirá très vite. En fait, cela affecte une fonctionnalité qui n’est pas encore complètement développée lorsque vous essayez d’ouvrir un canal WhatsApp via un lien sans spécifier le nom du canal lui-même.

Bien que le message soit totalement inoffensif, la vérité est qu’il est très ennuyeux, car il ralentit les téléphones mobiles au point de les bloquer et la boucle ne peut être arrêtée qu’en forçant WhatsApp à fermer ou à redémarrer le téléphone.

Cliquer sur le lien provoque une boucle infinie de requêtes et d’erreurs qui finissent par planter l’application, en particulier sur les mobiles moins performants car de plus en plus de ressources CPU et mémoire sont réservées, ce qui n’est pas si rare dans les produits phares.

Donc, ne vous inquiétez pas car ce n’est rien de grave et « forcer la fermeture » de l’application WhatsApp résoudra le problème, si le système Android lui-même ne le fait pas en premier, bloquant et fermant WhatsApp automatiquement dès que le problème est détecté.

Que faire pour récupérer nos mobiles si nous avons ouvert le ‘wa.me/channel’

Eh bien, la première chose à faire est de détecter l’état de votre smartphone, car le message commence par ralentir le mobile mais pas complètement le bloquer, ce qui nous laissera de la place pour « fermer de force » l’application WhatsApp, arrêter la boucle et récupérer le mobile.

C’est très simple :

Allez dans Paramètres> Applications> WhatsApp Trouvez le bouton « Forcer la fermeture » ou « Forcer l’arrêt » en bas à droite et appuyez simplement dessus.

Cela fermera simplement WhatsApp manuellement, mettant fin à tous les threads démarrés par l’application et arrêtant ainsi la boucle. Il n’y aura aucune perte de données, vous n’avez donc pas à vous inquiéter.

La deuxième option est pour ceux d’entre vous qui ont déjà votre mobile complètement bloqué, si le système Android ne ferme pas automatiquement l’application WhatsApp lors de la détection de l’erreur, ce que vous devrez faire est de redémarrer votre mobile, sûrement de force en appuyant sur le bouton à en même temps Volume Down et Power pendant quelques secondes.

Bien sûr, une fois WhatsApp redémarré, supprimez le message sur ‘wa.me/channel’ et ne commettez pas l’erreur d’ouvrir à nouveau le lien… Ne soyez pas masochistes !

