Android 14 vous permettra de bien mieux prendre soin de la batterie de votre mobile

Avec Android 14, plusieurs nouvelles API arriveront qui nous permettront d’avoir plus de données et de détails sur l’état de nos batteries.

Avec Android 14, il semble que Google va continuer à améliorer la gestion de nos batteries.

Bien qu’il y ait eu de petites mises à jour pour corriger les bugs les plus grossiers, la vérité est que le développement d’Android 14 traverse son deuxième aperçu du développeur alors qu’il nous apprend des nouvelles moins transcendantales mais tout aussi très intéressantes, et c’est que Google en conçoit d’autres des outils pour nous aider à prendre soin de nos batteries et donc de nos appareils.

Les amis de Android Authority nous ont dit, qui nous ont déjà informés à l’avance que tous ceux qui veulent tester ces nouvelles fonctions dans les versions préliminaires d’Android 14 devront passer par ADB, même si la logique est que Google activera ces API nativement dans les futures itérations de votre prochaine mise à jour majeure d’Android.

En fait, commençons par là, et c’est que les chanceux qui testent déjà Android 14 pourront vérifier l’état de leurs batteries à l’aide de l’application open source Batt à laquelle nous avons lié, où il sera possible de vérifier le cycles de charge terminés et quelques détails supplémentaires tels que le pourcentage dont nous disposons de la capacité d’origine, après avoir exécuté la commande suivante :

pm accorder com.porg.batt android.permission.BATTERY_STATS

Bien sûr, Google essaie de répliquer l’une des options les plus intéressantes d’iOS, qui est évidemment aussi parmi les plus demandées par ses utilisateurs pour obtenir beaucoup plus de détails sur la santé des batteries sur Android.

Ces API nous permettent d’obtenir des détails clés de la batterie tels que la date de fabrication, la date de première utilisation, les politiques de charge mises en œuvre, l’état de santé estimé, le nombre de cycles complets ou l’état de la charge actuelle, évidemment fournis que nous activons les autorisations « BATTERY_STATS », ce qui est précisément ce que fait la commande ADB ci-dessus.

L’information, c’est le pouvoir, et bien sûr, avoir cette information nous aidera à prendre de mieux en mieux soin de nos batteries, en étant capable de mesurer combien et comment le téléphone a été utilisé pour calculer quand la batterie commence à être en mauvais état et est donc nécessaire le remplacer.

En tout cas, pour l’instant, la fiabilité de ces statistiques n’est pas trop claire, car la fonction est en développement et les API dépendent de la surveillance effectuée par le matériel de notre téléphone.

