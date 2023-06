Le nouveau Samsung Galaxy F54 est un téléphone bon marché avec une énorme batterie et un appareil photo de 108 mégapixels

Samsung a présenté son nouveau smartphone milieu de gamme, un appareil avec une batterie de 6000 mAh et un appareil photo principal de 108 mégapixels

Le Samsung Galaxy F54 5G est une version améliorée du Samsung Galaxy A54

Samsung a annoncé en Inde le nouveau membre de sa série de smartphones Samsung Galaxy F. Le Samsung Galaxy F54 est officiel, et c’est le modèle le plus avancé présenté par la société au sein de cette famille à ce jour, car il possède certaines fonctionnalités qui viennent directement des modèles les plus premium de la marque, comme le Samsung Galaxy S23 Ultra.

Parmi elles, les fonctions de photographie nocturne améliorées, l’écran SuperAMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et bien d’autres fonctionnalités dignes de téléphones beaucoup plus chers.

Samsung Galaxy F54, toutes les infos

Le Galaxy F54 5G bénéficie d’un design qui ne diffère pas excessivement des autres modèles de milieu de gamme de l’entreprise. Il a un corps en plastique avec deux couleurs différentes au choix : argent et bleu. À l’arrière, il dispose d’un système de triple caméra dirigé par un capteur de résolution de 108 mégapixels soutenu par OIS + VDIS, qui permet de capturer des images et des vidéos sans vibrations.

De même, les fonctions Nightography sont incluses pour la première fois dans un mobile de cette gamme, ce qui permet de meilleures captures dans des environnements sombres ou la nuit. L’appareil photo secondaire a une résolution de 8 mégapixels et un capteur macro complémentaire de 2 mégapixels est inclus.

À l’avant, nous trouvons un grand écran de 6,7 pouces de diagonale avec la technologie SuperAMOLED, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Le panneau ajoute la fonction Vision Booster, qui améliore la visibilité en tenant compte de l’intensité de la lumière ambiante.

Son processeur est le Samsung Exynos 1380, le même qui donne vie au Samsung Galaxy A54 5G. Il est associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Sa batterie d’une capacité de 6000 mAh est l’une des plus grandes du segment et prend en charge une charge rapide.

OneUI 5.1 est la version du logiciel qui équipe l’appareil, basé sur Android 13 et avec quatre mises à jour majeures du système d’exploitation assurées. De plus, vous recevrez des correctifs de sécurité pendant au moins cinq ans.

Prix ​​du Samsung Galaxy F54 et où l’acheter

Pour le moment, l’appareil a été présenté en Inde et il n’est pas clair s’il sera mis en vente dans le reste des régions du monde.

Son prix démarre à partir de 30 000 roupies indiennes, soit environ 335 euros pour changer.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :