Apple ajoute des champs de pronom axés sur la confidentialité à l’application Contacts sur iOS 17

iOS 17 et watchOS 10 introduisent une nouvelle façon d’échanger facilement des informations de contact entre iPhones, Apple Watch ou les deux. NameDrop, la nouvelle fonctionnalité en version bêta maintenant et qui fait ses débuts pour tout le monde cet automne, vous permet de contrôler les informations que vous partagez sur AirDrop sans avoir à créer une carte de contact distincte.

NameDrop n’est cependant pas la seule mise à jour de l’expérience de la carte de contact dans iOS 17.

iOS 17 introduit une fonctionnalité largement demandée dans l’application Contacts sous la forme d’un nouveau champ de pronoms.

Les gens incluent souvent des préférences de pronom dans les signatures d’e-mails et sur les réseaux sociaux, mais enregistrer ces informations dans l’application Contacts signifiait créer manuellement un champ dans la section des notes. Il y a maintenant un champ prédéfini où les préférences de pronom peuvent être enregistrées.

Le champ des pronoms n’est pas seulement utile avec les cartes de contact pour les autres ; vous pouvez également ajouter vos propres préférences de pronom à votre carte de contact personnelle. Une fois cela fait, vos préférences de pronom seront partagées avec vos autres informations de contact lorsque vous échangez des cartes avec quelqu’un.

Ce n’est pas seulement un champ de texte de base non plus. Apple vous permet de choisir entre un certain nombre de langues, et l’application comprend un explicateur sur la façon d’utiliser trois formes de pronoms avec une précision grammaticale.

Surtout, Apple inclut une politique de confidentialité utile pour les entrées de pronoms.

« Les pronoms ne sont utilisés sur vos appareils que par les applications Apple prises en charge », indique la société. « Ils ne sont pas partagés avec Apple ou des développeurs tiers. »

Vous pouvez trouver le nouveau champ des pronoms sur iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma et watchOS 10. Les nouvelles plates-formes d’Apple sont actuellement en version bêta pour les développeurs. Une version bêta publique sera lancée en juillet. Les versions finales devraient être prêtes début septembre.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :