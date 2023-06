Microsoft élimine l’un de ses projets les plus connus par la porte dérobée

Par le biais d’un communiqué, Microsoft a confirmé qu’il cesserait de supporter la version de son assistant Cortana intégré à Windows.

Windows 11 sera la dernière version du système d’exploitation à inclure l’assistant virtuel Cortana

La grande réception de Bing Chat et du reste des services d’IA introduits par Microsoft dans ses services a fini par obliger l’entreprise à effectuer des changements stratégiques dans certaines de ses plates-formes les plus importantes, y compris la fermeture de certains services. C’est le cas de la version de Cortana intégrée à Windows qui, comme l’a confirmé Microsoft lui-même à travers un communiqué, ne sera plus disponible prochainement.

Depuis plusieurs années, l’assistant virtuel Cortana est intégré par défaut sur les ordinateurs Windows. Heureusement pour ceux qui ont continué à l’utiliser, Microsoft prévoit de proposer des alternatives via de nouveaux services basés sur l’intelligence artificielle, tels que Bing Chat ou Windows Copilot.

Cortana disparaîtra des ordinateurs Windows d’ici la fin de 2023

Dans le communiqué, la société de Redmond explique que, fin 2023, le support de Cortana sous Windows en tant qu’application indépendante cessera. Dès lors, Cortana ne peut être utilisé que via Outlook Mobile, Teams Mobile, Teams Display et Teams Rooms.

« À partir de fin 2023, nous cesserons de prendre en charge Cortana dans Windows en tant qu’application autonome. Cependant, vous aurez toujours accès à de puissantes fonctionnalités de productivité dans Windows et Edge, qui ont de plus grandes capacités d’IA. Cela indique que vous pouvez toujours obtenir de l’aide avec vos devoirs, votre calendrier et vos e-mails, mais de manière nouvelle et passionnante. »

Ceux qui utilisent Windows verront comment l’assistant disparaît pour laisser place à de nouveaux outils visant à aider les utilisateurs tout au long de la journée, notamment l’accès vocal de Windows 11, la nouvelle version de Bing avec le modèle GPT-4 intégré, Microsoft 365 Copilot, ou Copilote Windows.

Tous ces outils feront partie du système d’exploitation et du reste du portefeuille de produits et services de l’entreprise, dans le but de faciliter la transition de Cortana pour les utilisateurs.

