iPadOS 17 ajoute la prise en charge des webcams et microphones USB-C externes

Avec iPadOS 16, Apple a introduit l’API DriverKit, qui, pour la première fois, permet aux fabricants d’accessoires de créer des pilotes spécifiques pour rendre leurs produits compatibles avec l’iPad. Mais iPadOS 17 apporte une amélioration encore plus significative. La mise à jour ajoute la prise en charge de la plupart des webcams et microphones externes connectés via le port USB-C.

iPadOS 17 vous permet d’utiliser des webcams et des microphones externes

Lors du discours d’ouverture de la WWDC 2023, Apple a démontré comment les utilisateurs peuvent brancher leur iPad sur Studio Display et utiliser sa webcam et son microphone intégrés. Mais en fait, cela fonctionne pour n’importe quelle webcam ou microphone USB connecté à l’iPad.

Tout comme sur un Mac, où vous pouvez brancher l’un de ces appareils et commencer à l’utiliser immédiatement, l’iPad reconnaît désormais ces accessoires sans avoir besoin de pilotes tiers. J’ai fait quelques tests avec un microphone USB que j’ai connecté à un iPad via un adaptateur USB-C, et cela a plutôt bien fonctionné, même dans des applications comme GarageBand.

Bien sûr, certaines webcams et microphones peuvent toujours ne pas fonctionner, mais c’est déjà un grand pas vers la résolution de l’une des principales limitations d’iPadOS. Par exemple, les utilisateurs travaillant avec un iPad connecté à un écran externe peuvent désormais placer une webcam devant l’écran au lieu d’utiliser la webcam de l’iPad.

Apple indique que les développeurs pourront tirer parti de ces accessoires dans leurs applications à l’aide de l’API AVFoundation. Avec iPadOS 17, les applications peuvent faire pivoter la vidéo des caméras externes et intégrées, permettre aux utilisateurs de choisir l’entrée audio, fournir des optimisations d’annulation d’écho, et plus encore.

iPadOS 17 introduit un nouvel écran de verrouillage personnalisable, ainsi que des améliorations de Stage Manager, de nouveaux outils pour éditer des PDF, Apple Maps hors ligne et des améliorations pour iMessage et FaceTime.

La première version bêta d’iPadOS 17 est désormais disponible pour les développeurs. Apple indique qu’une version bêta publique sera disponible cet été, tandis que la sortie officielle est attendue cet automne. Vous trouverez plus de détails sur l’installation de la mise à jour bêta sur le site Web des développeurs Apple.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :