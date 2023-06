Un Samsung Galaxy au moins : ce mobile a juste ce qu’il faut et il s’effondre

Vous n’avez pas à payer trop cher pour transporter un bon Galaxy dans votre poche, c’est la preuve.

Le Samsung Galaxy M13 et ses différentes finitions.

L’un des milieu de gamme les plus vendus de Samsung est en promotion sur Amazon. Vous pouvez emporter chez vous le Samsung Galaxy M13 pour seulement 143 euros, un prix très alléchant pour un mobile équilibré qui a exactement ce dont vous avez besoin. Êtes-vous un utilisateur Amazon Prime ? Vous le recevrez chez vous rapidement et gratuitement, vous n’aurez à vous soucier de rien.

Nous parlons d’un smartphone mis en vente pour 219 euros, un mobile équilibré qui n’a baissé que ces derniers temps. Le prix Amazon est le plus tentant, dans la boutique officielle Samsung, il continue d’être vendu à près de 180 euros. Vous n’avez pas à vous compliquer la tâche, nous vous dirons pourquoi ce Galaxy est un bon achat si vous recherchez quelque chose de bon marché et de sûr.

SamsungGalaxy M13

Achetez le mobile Samsung au meilleur prix

Notre protagoniste arrive avec un design magnifique et minimaliste que vous pouvez trouver dans différentes couleurs, bien qu’il soit bon marché, il ne passe pas inaperçu. En façade, un écran IPS de 6,6 pouces et une résolution Full HD+ qui a fière allure, vous profiterez de vos séries et films préférés sur une dalle de qualité.

Dans ses entrailles vit l’un des processeurs fabriqués par Samsung lui-même, l’Exynos 850. C’est une puce à solvant, vos applications favorites se déplaceront sans difficulté et vous profiterez de bonnes performances tout au long de la journée. Dans ce cas, vous obtenez le modèle avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, gardez cela à l’esprit.

On croise 4 caméras au dos de ce Galaxy, rien ne manque. Il intègre un capteur principal de 50 mégapixels, un appareil photo grand angle de 8 mégapixels, un capteur de 2 mégapixels pour le mode portrait et un capteur macro. D’autre part, dans la petite encoche sur sa face avant, un appareil photo de 8 mégapixels pour vos selfies et TikTok.

SamsungGalaxy M13

Vous avez pu le vérifier de vos propres yeux, le mobile Samsung est un milieu de gamme équilibré qui vous permettra d’effectuer toutes les tâches quotidiennes sans problème. Pour moins de 150 euros c’est tout de même un achat qu’il faut envisager, il a beaucoup à offrir. Parce que tout le monde n’a pas besoin d’un smartphone à 1 000 euros.

