Tous ces iPhones ne pourront pas se mettre à jour vers iOS 17 : liste complète

Apple confirme qu’iOS 17 n’atteindra pas les iPhones de plus de 5 ans.

Si vous avez un iPhone X, oubliez de recevoir iOS 17

Hier, lors d’une WWDC2023 étendue et tant attendue, Apple a présenté la dix-septième édition du système d’exploitation pour iPhone, iOS 17. Cette nouvelle version du logiciel pour smartphone de la firme de Cupertino est chargée de nouvelles fonctionnalités telles qu’un nouveau mode « Veille », une modalité AOD pour la nuit, une nouvelle application Agenda et plusieurs améliorations dans les applications Téléphone et Messages.

De même, Apple a également confirmé qu’iOS 17 pourra être téléchargé en septembre sur tous les appareils compatibles, c’est-à-dire tous les iPhones sortis à partir de 2018, ce qui exclut de cette mise à jour certains modèles mythiques de l’entreprise tels que l’iPhone 8 ou l’iPhone. X.

Ce sont tous les iPhones qui manqueront d’iOS 17

Apple a décidé de « copier » son grand rival Samsung en ce qui concerne le support des mises à jour et a choisi d’offrir 5 ans de mises à jour sur son iPhone, ce qui indique que tous les terminaux antérieurs à 2018 seront laissés sans la mise à jour vers iOS 17.

La liste complète des iPhones qui ne recevront pas la mise à jour vers iOS 17 est la suivante :

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

De cette manière, ces trois terminaux rejoignent une liste d’anciens iPhones sans support, qui comprend, entre autres, les iPhone 5, iPhone 6 et iPhone 7, des appareils qui vont progressivement perdre l’accès à certains services de l’entreprise au cours des prochains mois.

Cela indique que les plus anciens smartphones Apple qui recevront iOS 17 sont l’iPhone XS, l’iPhone XS Max et l’iPhone XR, même s’il faut savoir que ces terminaux n’obtiendront pas toutes les nouveautés de cette version, puisque, par exemple, les réactions basées sur sur les gestes avec effets AR dans FaceTime, ils ne seront disponibles que pour les modèles à partir de l’iPhone 12.

