Le lancement mondial de Nothing Phone (2) est proche – obtient une autre certification

Le Nothing Phone 2, successeur du Nothing Phone 1 transparent, a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Le PDG de la société, Carl Pei, a laissé des indices sur le prochain smartphone, et nous avons maintenant plus d’informations sur le lancement et les fonctionnalités du téléphone. Rien ne se prépare pour la sortie prochaine du Nothing Phone (2), qui sera lancé mondialement en juillet 2023. Nothing Phone (2) a reçu la certification des ondes radio de la NRRA (National Radio Research Agency) en Corée du Sud et était auparavant certifié par BRI en Inde.

Liste des certifications

Le Nothing Phone 2 a été repéré dans une liste de certification, ce qui suggère que le téléphone pourrait être lancé plus tôt que tard. Selon 91Mobiles, le numéro de modèle du Nothing Phone 2 est apparu sur le site Web de certification du Bureau of Indian Standards (BIS), marquant la première fois que l’appareil apparaît dans une base de données de certification. C’est un bon signe pour ceux qui attendent avec impatience la sortie du téléphone.

Certification NRRA

Le Nothing Phone 2 a également reçu la certification NRRA en Corée, confirmant que le téléphone sera lancé dans le monde en juillet 2023. Cela est conforme à l’annonce du PDG de la société selon laquelle le téléphone sera lancé aux États-Unis et sur d’autres marchés mondiaux en juillet 2023. Selon à Carl Pei, après avoir frappé les États-Unis, cet appareil sera lancé dans d’autres pays plus tard.

Date de lancement

La date officielle de lancement mondial de ce téléphone mobile, le Nothing Phone 2, est juillet 2023. Ceci est tiré de la déclaration officielle du PDG de la société, Carl Pei. Les clients américains pourront obtenir ou précommander le téléphone de milieu de gamme en juillet, ainsi que d’autres marchés mondiaux. Ceci est conforme aux retours précédents selon lesquels le téléphone serait lancé plus tard cette année.

Version américaine

Le PDG et co-fondateur de Nothing, Carl Pei, a confirmé que la société ferait une avancée significative aux États-Unis avec son prochain téléphone Android phare, le Phone (2), lancé plus tard cette année. La société a fait du marché américain sa priorité absolue en 2023, et le Nothing Phone 2 fera officiellement son chemin vers les États-Unis. C’est une bonne nouvelle pour les clients américains qui ont été déçus que le Nothing Phone 1 n’ait pas reçu de sortie officielle aux États-Unis.

Caractéristiques rumeurs jusqu’à présent

Conception et affichage

Le Nothing Phone 2 devrait avoir un design légèrement moins transparent que son prédécesseur, le Nothing Phone 1. Il aura probablement un dos transparent et l’éclairage des glyphes qui était une caractéristique déterminante du Phone 1 fera son retour. Jusqu’à présent, seul un modèle blanc a été teasé. Il n’est donc pas clair si une version noire sera également disponible. Le téléphone devrait avoir un écran AMOLED adaptatif de 120 Hz.

Performance

Le Nothing Phone 2 sera alimenté par un nouveau chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1. Il s’agit d’un chipset de 4 nm qui se situe entre le Snapdragon 8 Gen 1 et le Snapdragon 8 Plus Gen 2. Il sera également fourni avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le téléphone est configuré pour avoir une batterie de 5 000 mAh.

Caméra

Pour le moment, il n’y a pas de mot officiel sur les caractéristiques de l’appareil photo du Nothing Phone 2. Cependant, des fuites suggèrent qu’il aura une configuration à trois caméras avec des capteurs 50MP à l’arrière. Les caméras du Nothing Phone 1 étaient décevantes. On espère donc que le Phone 2 proposera une mise à niveau significative dans ce département.

Rien du système d’exploitation

Le Nothing Phone 2 fonctionnera sur le Nothing OS 1.5.3, qui est basé sur Android 13. Le Nothing OS est également un système d’exploitation propre et simple conçu pour être facile à utiliser.

Batterie

Le Nothing Phone 2 comportera une batterie de 4 700 mAh, une mise à niveau de l’unité de 4 500 mAh du prédécesseur. Ceci est contraire aux rumeurs passées qui mentionnaient une batterie de 5 000 mAh à bord du Nothing Phone 2.

