Microsoft a mis à jour le mythique Paint pour ajouter l’une des fonctions les plus attendues

Le mythique Microsoft Paint, enfin avec un thème sombre dans son interface

Ce n’est peut-être pas l’application de retouche photo la plus avancée, ni la préférée des professionnels de la création. Mais peu d’outils peuvent rivaliser en termes de popularité avec Microsoft Paint pour Windows, qui, loin d’avoir disparu, est toujours plus vivant que jamais et est fréquemment mis à jour pour introduire de nouvelles versions.

Par le biais d’une déclaration sur son site Web pour Insiders, Microsoft a annoncé l’arrivée d’une nouvelle version de Paint pour les ordinateurs avec Windows 11. Cette fois, il s’agit d’une mise à jour importante, car elle introduit l’une des innovations les plus demandées par les utilisateurs de l’outil : prise en charge du thème sombre.

Microsoft Paint a déjà un thème sombre dans Windows 11

Microsoft Paint a traversé différentes phases tout au long de son histoire. Il est né comme un outil de dessin de base, mais des années plus tard, il est même devenu un outil de manipulation d’objets 3D. Nous avons même vu comment l’application a été portée sur Android pour permettre son utilisation sur des appareils mobiles. Cependant, pendant tout ce temps, Microsoft n’avait pas encore inclus la prise en charge du thème sombre.

C’est avec la version 11.2304.17.0 de Microsoft Paint pour Windows que cette fonction a été introduite. Désormais, les utilisateurs de Windows 11 qui mettent à jour l’application pourront activer un thème sombre sur leur interface ou laisser l’apparence de l’application changer automatiquement lorsque le thème sombre du système est activé.

Mais ce n’est pas la seule nouveauté de Microsoft Paint. La société a également introduit des améliorations dans la manière de contrôler le zoom dans les images, ainsi que de nouvelles boîtes de dialogue avec un design mieux adapté aux lignes esthétiques de Windows 11.

Pour l’instant, ces modifications sont disponibles pour les utilisateurs de Windows 11 Insider, mais le plus tôt possible, elles devraient être déployées pour tous ceux qui possèdent un PC Windows 11.

