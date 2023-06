Ces 6 applications et jeux iPhone ont été primés pour leur design et sont également téléchargeables sur Android

Vous n’avez pas besoin d’un iPhone pour profiter de certaines des applications les mieux conçues d’Apple.

L’Apple Design Award décerné aux développeurs derrière chaque application gagnante.

Comme à l’accoutumée à chaque WWDC depuis plusieurs années déjà, Apple en a une nouvelle fois profité pour annoncer les lauréats de ses Apple Design Awards, les prix qui récompensent les douze applications et jeux iPhone au meilleur design de l’année écoulée. Et, comme nous l’avons déjà vu dans les éditions précédentes, une bonne partie des gagnants ont aussi leur version pour Android.

Sur les douze titres lauréats des Apple Design Awards, six (la moitié) sont disponibles en téléchargement sur le Google Play Store. Nous allons passer en revue tous les titres primés au Design Award d’Apple WDDC 2023 que les utilisateurs d’Android peuvent également essayer.

La moitié des applications gagnantes des Apple Design Awards sont également sur Android

Petit à petit, de plus en plus de développeurs décident de distribuer leurs meilleurs titres dans les deux grands stores d’applications à travers le monde. Pour cette raison, chaque année qui passe, il est plus courant de voir comment le nombre d’applications qu’Apple récompense pour sa conception sont également disponibles dans la boutique d’applications Android. Dans l’édition 2023 des Apple Design Awards, voici les applications disponibles sur les deux plateformes :

Duolingo : la célèbre application d’apprentissage des langues a remporté la catégorie « Fun », pour sa capacité à continuer à développer l’apprentissage des langues grâce à de nouveaux cours et à une expérience repensée.

AfterPlace : l’un des jeux gagnants des Apple Design Awards, qui se distingue par son esthétique pixel vintage revisitée, qui selon Apple « conjugue nostalgie, aventure et humour décalé ». Il peut être acheté sur Android au prix de 6,49 euros.

Railbound : Apple a récompensé ce jeu dans la catégorie interaction, pour la simplicité de ses commandes et la conception intelligente qui vous permet d’annuler ou de modifier les erreurs avec une grande facilité.

Headspace : Cette célèbre application de pleine conscience a été récompensée par Apple pour son interface minimaliste, ses illustrations uniques et son impact social en apportant la méditation à un grand nombre de personnes.

Endling : récompensé dans la catégorie Social Impact, Endling est un jeu à défilement horizontal où l’on accompagne un renard à travers un monde dévasté à cause de problèmes environnementaux et de l’effet des êtres humains. Sur Android, il est au prix de 9,99 euros.

Marvel Snap : Le dernier des jeux primés d’Apple est Marvel SNAP, le jeu de dessin animé qui se distingue par ses excellentes animations et ses réponses haptiques.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :