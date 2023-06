Les meilleurs mèmes de l’Apple Vision Pro : aussi raté que les Google Glasses ?

L’Apple Vision Pro et son prix élevé ont réveillé la créativité des twittos, qui n’ont pas hésité à remplir le réseau social de mèmes.

Comme nous imaginons que vous le savez déjà, la WWDC2023 d’Apple s’est tenue hier, au cours de laquelle la société de Cupertino a présenté toutes ses actualités en détail. Certaines des grandes stars étaient iOS 17, le nouveau macOS Sonoma ou le nouvel iPadOS 17. Cependant, l’une des innovations qui a le plus attiré l’attention était un nouveau gadget présenté par Apple.

Les lunettes Apple Vision Pro étaient le produit le plus attendu de toute la conférence. Ce sont des lunettes de réalité mixte qui sont en développement depuis des années et, selon Tim Cook, sont prêtes à être commercialisées avec la promesse d’être une révolution.

Ce que le public n’a pas semblé tant aimer, ce sont les 3 500 $ que coûtent ces lunettes de réalité mixte. Quelque chose qui, comme l’ont publié nos confrères de l’IGN, a fait que les réseaux sociaux se sont remplis de mèmes. Il y a déjà ceux qui prédisent un avenir aussi noir que Google Glass.

Apple Vision Pro : viande de mème

3 500 $ semble beaucoup pour une paire de lunettes de réalité mixte, quand la vérité est que Microsoft demande un chiffre similaire pour son HoloLens 2. On ne peut nier que les utilisateurs de Twitter ont une créativité infinie et hilarante, et il est impossible de, à la à tout le moins, ne souriez pas en voyant certains des messages.

Prenons l’exemple de l’utilisateur @Leaf_err, qui dit « pour 3 500 $, je ferais mieux de combattre les gens avec qui je parle sur Twitter » :

pour 3500 je ferais mieux de pouvoir combattre les gens à qui je parle sur twitter https://t.co/BQFr8jkbvF – oscar (@Leaf_err) 5 juin 2023

Un autre utilisateur, @JonComms, dit que la fille de la vidéo d’introduction « a dû tout vendre » pour pouvoir s’offrir les lunettes :

Elle a dû tout vendre pic.twitter.com/pIQKRwr55w —Jon Cartwright (@JonComms) 5 juin 2023

Dans la lignée de ce même commentaire, il y a un autre utilisateur qui se demande s’il devrait acheter une voiture d’occasion ou l’Apple Vision Pro avec ce qu’ils coûtent :

dois-je acheter une voiture d’occasion ou une apple vision pro – roi des rats (@MikeIsaac) 5 juin 2023

Certains ont également vu des références à d’autres systèmes d’exploitation dans Apple Vision Pro OS :

Ce système d’exploitation Apple Vision Pro semble familier. pic.twitter.com/t6hs0WwU6R —Kyle Hilliard (@KyleMHilliard) 5 juin 2023

Tout n’a pas été rire

Certains utilisateurs n’ont pas opté pour la moquerie, et ont appliqué un point de vue plus logique. L’utilisateur @AshleyEsqueda dit que « c’est un produit pour les développeurs pour faire des choses, […] Ce n’est pas pour nous »:

Désolé de contrarier tout le monde avec un POV incroyablement logique, mais il s’agit d’un appareil à 3500 $ que les développeurs peuvent acheter et utiliser, il y a donc un Vision App Store entièrement fonctionnel lorsqu’ils lancent le marché de masse sans fil Vision Air dans environ 5 ans. Ce n’est pas pour nous. #AppleVisionPro #WWDC – Ashley Esqueda, païenne sans contrôle (@AshleyEsqueda) 5 juin 2023



