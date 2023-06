Teufel Boomster Test : Puissance et qualité sonore impressionnante

Teufel Audio nous a envoyé son BOOMSTER passer par notre banc de test et d’analyse, dépassant de loin toutes nos attentes. Nous vous dirons alors.

Avant du Teufel BOOMSTER. | Photo : Sergio Agudo.

La technologie allemande dans le monde de l’audio a toujours eu une très bonne presse. Des haut-parleurs et amplificateurs Harman Kardon aux casques AKG ou aux incroyables moniteurs de studio d’Adam Audio, on ne peut nier que les Teutons savent bien faire leur travail dans cette section. Pour ceux qui écrivent, c’est presque toujours synonyme de qualité.

Je n’avais jamais eu l’occasion d’essayer quoi que ce soit de Teufel Audio, alors quand on m’a proposé de tester l’enceinte Bluetooth Teufel BOOMSTER, je n’ai pas réfléchi à deux fois. Je l’ai depuis plusieurs semaines dans mon studio et je l’utilise quotidiennement et je dois dire que j’ai été positivement impressionné.

Ce haut-parleur (qui, selon nous, n’est pas exactement bon marché) a de nombreuses raisons d’exiger l’attention de ceux qui recherchent une expérience haut de gamme. Il a ravi des oreilles aussi pointilleuses que les miennes, ce qui n’est pas facile. Et rien que pour cela, vous devez lui accorder beaucoup de crédit.

+ Avantages

Format compact et portable

conception soignée

système audio à trois voies

formidable autonomie

Son proche de la réponse plate

Bonne réponse des basses

– Les inconvénients

Configuration quelque peu contre-intuitive

Reconnexion à l’appareil après avoir éteint le haut-parleur instable

Il n’y a pas de contrôle par application

Prix ​​Teufel BOOMSTER et où l’acheter

En France, le Teufel BOOMSTER a un prix officiel de 299,99 euros, avec une remise de 18% déjà appliquée dans la boutique officielle du fabricant. Il peut également être obtenu via des vendeurs comme Amazon, pour un prix de 304,98 euros.

Teufel BOOMSTER

Conception

Le Teufel BOOMSTER est un haut-parleur de forme rectangulaire pesant 3,75 kilos, avec une largeur de 37 cm, une hauteur de 18 cm et une profondeur de 14,8 cm. Il est fabriqué en plastique souple, avec une grille métallique à l’avant qui sert à protéger le système d’enceintes et l’écran.

A l’arrière on retrouve les ports de connexion recouverts par deux caches en caoutchouc. Dans l’un d’eux, nous trouvons le connecteur du câble auxiliaire (très utile si nous ne voulons pas coupler un appareil via Bluetooth, car ce n’est pas celui utilisé habituellement dans l’enceinte) et la prise DC de l’alimentation standard.

Dans l’autre on retrouve deux connecteurs : un micro USB pour pouvoir réparer l’enceinte et un USB-A pour pouvoir l’utiliser comme power bank si besoin. Également à l’arrière se trouve l’antenne qui nous permet d’utiliser le BOOMSTER comme radio portable.

En haut on retrouve les commandes physiques de l’enceinte. Ils fonctionnent bien et sont réactifs, rien à redire. La seule chose qui ne me convainc pas tout à fait est la méthode pour coupler un appareil avec le haut-parleur ; c’est un peu contre-intuitif. Même ainsi, une fois appairé, le terminal fonctionne sans problème.

À cet égard, il convient également de noter que lorsque nous éteignons le haut-parleur, la reconnexion avec un appareil couplé ne se produit pas toujours. Ce ne sera pas la première fois que je devrai connecter manuellement la tablette que j’utilisais pour écouter de la musique sur cette enceinte lors de son allumage, mais à part ces petits détails, cela fonctionne parfaitement.

Qualité sonore et fonctionnalités

Lorsque j’ai commencé à tester ce haut-parleur, je suis allé directement à partir de mes moniteurs de studio. Et c’est là que j’ai eu la grosse surprise : sa réponse est pratiquement plate. Il est vrai que dans la partie subwoofer il me manque des fréquences que je perçois dans mes moniteurs, mais ce sont des bagatelles qui n’ont pas d’importance pour l’utilisateur final.

Le Teufel BOOMSTER a enduré stoïquement les heures de lecture de tous mes goûts éclectiques. Tout genre que vous lui lancez se reproduit avec une très haute fidélité pour un haut-parleur avec ces caractéristiques. Il convient de mentionner qu’il s’agit d’un système à trois voies, ce qui indique qu’il dispose de pilotes dédiés pour les graves, les médiums et les aigus. Généralement, ces systèmes ne sont généralement pas vus dans ces produits.

Comme si cela ne suffisait pas, sa gamme de fréquences va de 44 à 20 000 Hz, ce qui indique qu’il couvre la quasi-totalité du spectre auditif humain. Comme je l’ai dit, les sous-basses sont perdues en cours de route, mais c’est quelque chose que la plupart des utilisateurs ne remarqueront même pas.

Si vous vous souvenez de l’article que j’ai fait sur les écouteurs chers et les écouteurs bon marché, j’y ai déjà parlé que le spectre auditif humain va de 20 à 20 000 Hz et que, plus ces limites se rapprochent des valeurs de coupure d’un système de reproduction sonore , plus fidèle à ce qu’on entendait en studio. Dans cet aspect, le BOOMSTER est merveilleux.

La puissance de sortie totale de cet appareil est non négligeable de 42 W, ce qui indique que si vous avez le haut-parleur lors d’une fête, vous pouvez lui donner suffisamment de volume pour être entendu sans problème.

Le haut-parleur a la possibilité de l’utiliser comme radio FM portable, même si je dois admettre que je ne l’ai utilisé qu’une seule fois. Avec le mode sélectionné, les touches de changement de piste en lecture Bluetooth sont utilisées pour déplacer le cadran. Il fonctionne bien, sans plus. Je n’utilise pas beaucoup la radio.

En ce qui concerne la lecture Bluetooth, elle est parfaitement fiable et stable. Je n’ai rencontré aucun problème lors de mes tests. Il convient de noter que même si j’ai cherché à fond une application pour contrôler des fonctionnalités telles que l’égalisation de l’appareil, je n’ai pas été en mesure d’en trouver une. Cependant, l’expérience que l’appareil fournit par défaut est, j’insiste, très, très bonne.

Soi-disant, ce haut-parleur est livré avec une télécommande permettant de contrôler à distance la lecture, mais l’unité que j’ai reçue n’était pas incluse. Pour moi, cependant, cela n’a pas été un problème, même s’il aurait été agréable de pouvoir ajouter l’utilisation de la télécommande à l’expérience.

L’autonomie de l’intervenant est un autre de ses atouts. J’ai connecté le BOOMSTER via l’adaptateur secteur du fabricant pour le charger lorsque je l’ai reçu et je l’ai rechargé au plus une fois depuis lors. Les 7 500 mAh de sa batterie permettent de nombreuses heures de lecture continue, sans que vous ayez à vous soucier de la connecter au courant. Dix autres dans cette section.

conclusion

Ce Teufel BOOMSTER est un excellent haut-parleur portable qui n’a rien à envier à d’autres rivaux comme le LG XBOOM Go. La qualité sonore de l’appareil indique que je ne peux pas arrêter de le recommander. Cela a été un plaisir à utiliser au quotidien et si je devais dépenser de l’argent pour un haut-parleur Bluetooth haut de gamme, je le ferais dans le BOOMSTER sans hésiter.

Si ce que vous recherchez est un haut-parleur compact et haute fidélité offrant une autonomie pour arrêter un train, le Teufel BOOMSTER est ce qu’il vous faut. Il m’a beaucoup surpris et je ne peux m’empêcher de le recommander, sérieusement. Si vous avez l’occasion de l’essayer, faites-le maintenant.

