Ce sont les 4 premiers Samsung Galaxy à recevoir la mise à jour Android de juin

La mise à jour de sécurité de juin est déjà déployée sur Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra et Galaxy A52s 5G avec les versions de firmware F936U1UES2CWE1, N98xU1UES4HWE1 et A528BXXS4EWE2, respectivement.

Le Samsung Galaxy Z Fold4 est l’un des premiers terminaux de la firme coréenne à être mis à jour avec le correctif de sécurité de juin 2023

Quelques heures seulement après que Google a publié la mise à jour Android de juin 2023, Samsung a commencé à déployer le dernier correctif de sécurité Android sur certains des combinés les plus importants de la série Galaxy Z, de la série Galaxy Note et de la série Galaxy A et ce n’est que le début, puisque le géant coréen prévoit de mettre à jour la grande majorité des smartphones de son catalogue avant la fin du mois.

Ainsi, comme l’a confirmé SamMobile, la firme coréenne a commencé à publier la dernière mise à jour Android sur les Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra, et Galaxy A52s 5G.

Les Samsung Galaxy Z Fold3, Galaxy Note 20 et Galaxy A52s 5G sont mis à jour avec le correctif de sécurité de juin

La mise à jour de sécurité de juin est déjà déployée sur Samsung Galaxy Z Fold4 aux États-Unis avec la version du micrologiciel F936U1UES2CWE1, Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra aux États-Unis avec le numéro de build N98xU1UES4HWE1, et Galaxy A52s 5G du Mexique et d’autres pays d’Amérique latine avec la version du micrologiciel A528BXXS4EWE2.

Dans l’un des trois cas, cette mise à jour devrait atteindre les modèles du reste des régions du monde au cours des prochaines semaines.

Cette nouvelle version du logiciel inclut, bien sûr, le correctif de sécurité de juin 2023, qui corrige un total de 64 problèmes liés à la confidentialité et à la sécurité. Parmi eux, 53 au total sont des correctifs Google et les 11 autres sont des solutions aux vulnérabilités détectées par Samsung.

En plus de cela, ce nouveau correctif de sécurité corrige un bon nombre de bugs généraux détectés dans One UI et améliore la stabilité et les performances des appareils.

Une fois cette nouvelle mise à jour de sécurité disponible dans le monde entier, vous pouvez vérifier qu’elle est déjà arrivée en accédant à la section Mise à jour logicielle, que vous localiserez dans le menu Paramètres de votre Samsung Galaxy et lorsqu’elle apparaît, vous pouvez l’appliquer simplement en cliquant sur le Bouton Télécharger et Installer.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :