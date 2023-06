L’UE prend des mesures pour signaler le contenu généré par l’IA – découvrez pourquoi

L’intelligence artificielle (IA) est devenue une partie intégrante de nos vies, des assistants virtuels aux chatbots, et même dans la création de contenu. Cependant, l’Union européenne (UE) appelle désormais les entreprises technologiques à étiqueter le contenu généré par l’IA pour lutter contre la désinformation et les fausses nouvelles. L’UE prend maintenant des mesures pour signaler le contenu généré par l’IA.

Selon Jourová, vice-présidente de la Commission européenne, cela fait partie des efforts de la Commission européenne pour lutter contre les fausses informations. L’UE affirme qu’il existe des chatbots de premier plan comme ChatGPT qui peuvent créer du contenu complexe. Ces outils peuvent créer du contenu (qu’il soit écrit ou visuel) en quelques secondes. Dans certains cas, vous aurez l’impression que le contenu a été créé par un véritable humain. Ils peuvent créer des images « très réelles » d’événements qui n’ont jamais eu lieu. Il existe également des logiciels qui peuvent générer de la parole qui imite une voix humaine sur la base d’un exemplaire de quelques secondes.

Cet article examinera également pourquoi il est temps d’arrêter d’écrire avec l’IA et de se concentrer sur la créativité humaine réelle.

Appel de l’UE pour étiqueter le contenu généré par l’IA

Selon The Guardian, l’UE a exhorté les marques de médias sociaux, dont Google et Facebook, à commencer à signaler le contenu et les images générés par l’IA. L’UE craint que le contenu généré par l’IA ne soit utilisé pour diffuser de fausses informations et de fausses nouvelles. L’UE souhaite que les entreprises étiquettent le contenu de l’IA d’une manière significative qui s’enregistrera auprès des utilisateurs tout en faisant défiler et distrait par d’autres choses. Il a également averti Twitter qu’il s’exposait à des sanctions «rapides» s’il ne se conformait pas aux nouvelles lois sur le contenu numérique qui entreraient en vigueur dans tout le bloc le 25 août.

L’UE est largement considérée comme le leader de la réglementation des entreprises technologiques. Il élabore des lois distinctes sur l’IA avec le code de pratique convenu par 44 entreprises. Cela inclut les goûts de TikTok et YouTube selon le Guardian. Cependant, la décision de Twitter de quitter le code volontaire a été considérée comme une décision hostile, Jourová la décrivant comme « une erreur ».

Selon Jourová, les entreprises qui déploient des outils d’IA génératifs tels que ChatGPT et Bard susceptibles de générer de la désinformation devraient étiqueter ce contenu dans le cadre de leurs efforts de lutte contre les fausses nouvelles. Reuters rapporte que des entreprises telles que Google, Microsoft et Meta qui ont signé le code de bonnes pratiques de l’UE pour lutter contre la désinformation devraient faire rapport sur les garanties mises en place pour lutter contre cela en juillet.

Qui se conformera

Cependant, les entreprises technologiques ne sont pas obligées de se conformer à cette dernière règle de l’UE. C’est parce qu’il ne s’agit que d’une partie d’un code de conduite volontaire. Certains analystes estiment que l’utilisation de cette nouvelle règle se heurte encore à des obstacles techniques. L’un de ces obstacles est qu’aucune technologie ne peut détecter rapidement et efficacement le contenu de l’IA à ce stade. Ainsi, à l’heure actuelle, la plupart des entreprises ne devraient travailler que sur la base du « meilleur effort ».

Cependant, Jourová affirme que le PDG de Google, Sundar Pichai, lui a dit que la société travaillait sur une technologie capable de détecter le contenu de l’IA en temps réel. Elle révèle également que la tech selon Pichai progresse très bien. Cependant, cela peut encore prendre beaucoup de temps pour que cette technologie soit complètement prête.

De plus, Twitter ne figure pas sur la liste des entreprises requises, car Elon Musk a annoncé en mai qu’il se retirait du code de conduite volontaire. Jorova a déclaré qu’en se retirant, Twitter avait en fait « choisi la confrontation ». Elle a également déclaré que Twitter avait attiré beaucoup d’attention et que son comportement et sa conformité aux lois de l’UE seraient soumis à un test strict et immédiat.

La « loi sur les services numériques » de l’Union européenne entrera en vigueur le 25 août de cette année. À ce moment-là, les grandes plateformes en ligne, dont Twitter, devront remplir les obligations légales de révision du contenu. Les entreprises qui enfreignent cette réglementation s’exposent à des sanctions légales. Ils seront passibles d’amendes pouvant aller jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires mondial annuel. Dans le pire des cas, les entreprises défaillantes pourraient se voir interdire de faire des affaires dans l’UE.

Pourquoi il est temps d’arrêter d’écrire avec l’IA

Bien que le contenu généré par l’IA ait ses avantages, tels que l’économie de temps et de ressources, il a également ses inconvénients. Le contenu généré par l’IA manque de la créativité et de la touche humaine essentielles à l’écriture. Il est souvent répétitif, manque de touche originale et peut être facilement repéré comme généré par la machine. Le contenu généré par l’IA peut également être utilisé pour diffuser de fausses nouvelles. C’est pourquoi l’UE appelle les entreprises technologiques à étiqueter le contenu généré par l’IA.

De plus, le contenu généré par l’IA peut être utilisé pour manipuler l’opinion publique, ce qui est une grande préoccupation pour l’UE. En plus du contenu Web, le contenu de l’IA peut également diffuser de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. Il est également capable de créer des contrefaçons profondes, qui peuvent être utilisées pour manipuler des vidéos et des images afin de diffuser de fausses informations.

Pour ces raisons, il est nécessaire de se concentrer sur le contenu original créé par un humain. Bien que l’IA puisse être utilisée pour faciliter le processus d’écriture, elle ne doit pas remplacer la créativité et l’originalité humaines. Le contenu généré par l’IA doit être étiqueté pour s’assurer que les utilisateurs savent qu’ils lisent du contenu généré par la machine.

Derniers mots

La décision de l’UE de signaler le contenu généré par l’IA est un pas dans la bonne direction pour lutter contre la désinformation et les fausses nouvelles. Le contenu généré par l’IA manque de la créativité et de la touche humaine essentielles à l’écriture. Ils peuvent également être utilisés pour manipuler l’opinion publique, ce qui est une préoccupation majeure pour l’UE. Par conséquent, il est temps d’arrêter d’écrire avec l’IA et de se concentrer sur la création de contenu original avec une touche humaine.

