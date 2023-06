5 nouveautés d’iOS 17 qui étaient déjà sur Android

iOS 17 est la nouvelle version du système d’exploitation de l’iPhone, mais certaines de ses innovations étaient déjà sur Android. Nous les passons tous en revue.

Ce sont les principales nouveautés qu’apporte iOS 17

iOS 17 est la nouvelle version du système d’exploitation mobile d’Apple et atteindra tous les iPhones compatibles, ceux sortis après 2018, au cours du dernier semestre. La société de Cupertino a profité de la WWDC 2023 pour annoncer toutes les nouveautés qui viendront avec iOS 17, une variante qui lancera sa première version stable en septembre, coïncidant avec le lancement du nouvel iPhone 15.

Comme nous le faisons chaque année, nous avons passé en revue toutes les améliorations annoncées par Apple pour sa nouvelle version d’iOS et nous les avons comparées aux fonctions présentes dans le système d’exploitation de Google pour vous apporter toutes les fonctions d’iOS 17 qui existaient déjà dans Android.

Mode « Sommeil » pendant le chargement la nuit

L’une des grandes nouveautés d’iOS 17 est un nouveau mode appelé « Veille » qui s’active sur l’iPhone lorsque nous le plaçons horizontalement sur un chargeur sans fil la nuit.

Ainsi, en plaçant l’iPhone horizontalement sur sa base sans fil la nuit, vous pouvez le transformer en Amazon Echo et l’utiliser comme réveil, puisque vous pouvez le personnaliser avec différents types d’horloges, numériques et analogiques, l’utiliser comme un cadre photo numérique ou configurez-le avec l’un des widgets iOS pris en charge, comme la météo ou les commandes de la maison intelligente.

Il s’agit d’une fonctionnalité qui est disponible sur Google Pixels depuis un certain temps maintenant, car si vous placez votre Pixel à la verticale sur sa station de chargement sans fil de deuxième génération, il vous affichera un écran avec un cadre Google Photos, un lecteur multimédia, de la domotique contrôles et accès direct à l’assistant Google, entre autres options.

Télécharger des cartes hors ligne dans Apple Maps

Aussi incroyable que cela puisse paraître, Apple Maps, l’application cartographique iOS, n’avait pas la possibilité de télécharger des cartes pour les consulter hors ligne, une fonctionnalité qui vient d’arriver avec iOS 17.

De toute évidence, cette fonctionnalité de carte hors ligne est présente dans Google Maps depuis longtemps, plus précisément depuis 2012, l’année même de l’arrivée d’Apple Maps sur l’iPhone.

« Live Voicemail » : transcriptions en temps réel pendant les appels

Une autre des améliorations les plus notables apportées par iOS 17 concerne les appels et s’appelle « Live Voicemail ». Cette nouvelle fonctionnalité iPhone vous permettra de voir les transcriptions en temps réel des messages vocaux et de décider si vous souhaitez prendre l’appel pendant qu’ils le reçoivent ou non.

De plus, les transcriptions « Live Voicemail » sont effectuées sur l’appareil lui-même pour garantir la confidentialité des utilisateurs et les appels marqués comme spam par les opérateurs n’apparaîtront pas dans Live Voicemail, mais seront purement et simplement rejetés.

C’est exactement ce que fait la fonction « Call Screen » dans le Google Pixel, une fonctionnalité qui est présente dans les mobiles de Google depuis 2019 et qui permet à l’assistant Google de répondre à un appel à votre place et de demander à votre interlocuteur qui s’est identifié. Une fois cela fait, il vous montre une transcription de leur réponse et vous pouvez décider d’accepter ou non l’appel.

Messages audio et vidéo sur Facetime

Depuis iOS 17, lorsque vous appelez quelqu’un via Facetime et qu’il n’est pas disponible, vous pourrez laisser un message vocal ou vidéo indiquant la raison de votre appel.

C’est une fonction qui était déjà présente dans le défunt Google Duo depuis 2018, puisque l’ancienne application d’appel vidéo de Google permettait de laisser des messages vidéo de 30 secondes si quelqu’un ne répondait pas à un appel vidéo.

Un nouveau « raccourci » pour invoquer Siri

Enfin, dans iOS 17, Apple a également amélioré son assistant personnel, qui peut désormais être activé simplement en prononçant son nom « Siri » au lieu de « Hey Siri » et, en plus, une fois invoqué, il peut vous demander plusieurs choses consécutivement sans besoin. pour le réactiver.

Ce sont quelques fonctionnalités qui étaient déjà présentes dans l’Assistant Google depuis environ quatre ans et, en fait, Google vous permet d’aller plus loin et de définir des phrases rapides avec les commandes que vous utilisez le plus, comme régler une minuterie ou arrêter une alarme grâce à quoi vous n’aurez même pas à dire « OK Google ».

