Parlez n’importe quelle langue avec votre mobile Xiaomi : avec cette super astuce, vous pouvez traduire et transcrire en temps réel

Au cours des dernières années, notre mobile est devenu la meilleure arme pour pouvoir parler n’importe quelle langue, où que nous soyons dans le monde. En effet, non seulement nous pourrons utiliser cet outil pour traduire des textes en saisissant les informations manuellement, mais nous pourrons même profiter de cette traduction en scannant des images et même en transcrivant ce que nous disons en temps réel.

Une grande partie de la faute en incombe à Google et à son application Translator, un service qui n’a cessé de s’améliorer au fil du temps et qui ouvre un monde de possibilités en matière de traduction de texte. C’est donc sans aucun doute le meilleur outil que vous pouvez installer sur votre mobile Xiaomi si vous souhaitez parler une autre langue, où que vous soyez.

L’IA de Google vous aidera à ne pas ressembler à un étranger presque partout dans le monde

À partir d’aujourd’hui, vous devez savoir qu’à partir de Google Translator, vous aurez plus de 130 langues différentes disponibles pour pouvoir sélectionner et profiter des capacités de cette application. Et c’est qu’au-delà d’une recherche rapide manuellement dans son interface, les possibilités offertes par ce service sont de plus en plus avancées et en plus il est toujours totalement gratuit.

En fait, l’un des outils que nous aimons le plus est de pouvoir utiliser notre appareil photo pour traduire du texte. Grâce à cela, nous aurons la possibilité de comprendre tout type de document, d’indication et d’autres éléments de notre quotidien afin de connaître sa signification d’une manière extrêmement simple.

En fait, si nous trouvons inconfortable de pointer constamment vers la zone que nous voulons traduire en temps réel, nous pourrons toujours choisir une photo dans la galerie afin que la traduction soit placée au-dessus du texte original, un bien plus manière confortable de visualiser le contenu sans avoir à maintenir le téléphone fixe dans une position spécifique.

En plus de cela, nous allons également disposer d’une option appelée « transcrire », qui est spécialement conçue pour pouvoir générer une traduction à partir des indications que nous donnons avec notre voix en temps réel. En fait, cela peut également être très utile dans le cas où nous écoutons une autre personne qui ne parle pas notre langue et que nous voulons comprendre tout ce qu’elle dit instantanément.

Bref, si vous n’aviez pas installé l’application Google Traduction sur votre mobile Xiaomi, nous vous recommandons de le faire, surtout si vous êtes une personne qui aime voyager. Cela nous a sauvés nous-mêmes à de nombreuses reprises, et c’est sans aucun doute la meilleure option pour pouvoir se défendre presque partout dans le monde sans avoir à apprendre une langue complète en tant que telle.

Télécharger | Traducteur de Google

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :