watchOS 10 pour Apple Watch officiellement dévoilé

Apple a annoncé watchOS, la prochaine mise à jour majeure du logiciel Apple Watch. Il comprend des refontes complètes de l’application et une nouvelle façon d’afficher les informations sur différents cadrans de montre. Voici ce qu’il y a de nouveau.

Présentation de watchOS 10, une mise à jour marquante pour Apple Watch

Fournir des applications repensées, une nouvelle Smart Stack, des cadrans de montre supplémentaires, de nouvelles fonctionnalités de cyclisme et de randonnée et des outils pour soutenir la santé mentale

watchOS 10 propose des applications repensées, une nouvelle pile intelligente, des cadrans de montre supplémentaires, de nouvelles fonctionnalités de cyclisme et de randonnée et des outils pour soutenir la santé mentale.

CUPERTINO, CALIFORNIE Apple a présenté aujourd’hui watchOS 10 en avant-première, offrant aux utilisateurs d’Apple Watch une nouvelle approche pour afficher rapidement les informations avec des applications repensées, une nouvelle pile intelligente pour afficher les widgets pertinents au moment où ils sont nécessaires et de nouveaux cadrans de montre ravissants. De nouvelles mesures, des vues d’entraînement et une connectivité Bluetooth pour les compteurs de puissance, les capteurs de vitesse et les capteurs de cadence arrivent pour les cyclistes, tandis que les nouvelles fonctionnalités Compass Waypoints et Maps aident davantage les randonneurs. L’application Mindfulness offre des outils supplémentaires pour soutenir la santé mentale. watchOS 10 est disponible aujourd’hui en version bêta pour les développeurs et sera disponible sous forme de mise à jour logicielle gratuite cet automne.

« watchOS est le système d’exploitation portable le plus avancé au monde, et il a redéfini la façon dont les gens du monde entier pensent de ce qu’une montre peut faire », a déclaré Kevin Lynch, vice-président de la technologie d’Apple. « watchOS 10 est une étape majeure et une nouvelle approche énergisante pour Apple Watch, introduisant un nouveau design pour une visualisation rapide des informations, de nouveaux cadrans de montre ravissants, de nouvelles fonctionnalités pour les cyclistes et les randonneurs et des outils importants pour la santé. »

Nouveau langage de conception et navigation

Avec watchOS 10, les applications repensées fournissent plus d’informations en un coup d’œil, et il existe de nouvelles façons de naviguer et d’accéder rapidement au contenu.

« Avec watchOS 10, nous avons repensé l’interface, permettant aux utilisateurs de découvrir Apple Watch comme jamais auparavant », a déclaré Alan Dye, vice-président de Human Interface Design d’Apple. « La mise à jour donne aux utilisateurs les informations qui comptent le plus pour eux en un coup d’œil, une navigation simplifiée et un nouveau langage visuel qui tire pleinement parti de l’affichage de l’Apple Watch. Nous introduisons également la Smart Stack, qui offre un accès rapide à des informations proactives et pertinentes, directement depuis le cadran de la montre.

Les applications Apple Watch, y compris la météo, les actions, la maison, les cartes, les messages, l’horloge mondiale et autres, utilisent désormais davantage l’affichage de l’Apple Watch pour des informations plus visibles. L’application Activity sur Apple Watch et l’application Fitness sur iPhone facilitent encore plus le suivi des mouvements quotidiens avec plus de détails, des améliorations du partage, un étui à trophées repensé et des conseils d’entraînement Apple Fitness +.

Les applications Apple Watch utilisent désormais davantage l’écran Apple Watch, ce qui facilite l’affichage de plus d’informations en un coup d’œil.

Une nouvelle pile intelligente contient des widgets qui affichent des informations opportunes qui s’adaptent au contexte de l’utilisateur et peuvent être révélées d’un simple tour de la couronne numérique depuis n’importe quel cadran de montre. Par exemple, au début de la journée, la météo affichera les prévisions ou, lors d’un voyage, la Smart Stack affichera les cartes d’embarquement de Wallet. Le calendrier et les rappels seront remaniés vers le haut pour afficher les réunions ou les tâches à venir, et les applications en cours d’exécution, telles que les podcasts, remonteront également afin qu’elles soient facilement disponibles. Smart Stack permet également aux utilisateurs de profiter d’un beau cadran de montre, comme Portraits, tout en offrant un moyen d’accéder rapidement aux informations qui les intéressent.

Avec la nouvelle Smart Stack, les utilisateurs peuvent profiter d’un beau cadran de montre tout en accédant rapidement aux informations qui les intéressent.

Les développeurs peuvent également utiliser le nouveau langage de conception pour mettre à jour leurs applications. Par exemple, Streaks utilise désormais l’intégralité de l’écran pour afficher facilement les progrès et accéder aux tâches, l’application NBA rend le suivi d’une équipe préférée encore plus convaincant avec les couleurs de l’équipe et les nouveaux détails du jeu, et avec la refonte de Waterllama, les utilisateurs peuvent rapidement jeter un coup d’œil à leur hydratation. des sept derniers jours avec juste un tour de la couronne numérique.

Tirant parti du nouveau langage de conception, les développeurs tels que la NBA peuvent rendre le suivi d’une équipe préférée encore plus convaincant avec les couleurs de l’équipe et les nouveaux détails du jeu.

Le centre de contrôle est désormais accessible à l’aide du bouton latéral, ce qui facilite son ouverture rapide à tout moment, sur n’importe quelle application. Un double-clic sur Digital Crown revient à toutes les applications utilisées récemment.

Nouveaux cadrans de montre

watchOS 10 présente deux nouveaux cadrans artistiques et joyeux : Palette et Snoopy. La face Palette représente le temps dans une grande variété de couleurs en utilisant trois calques distincts qui se chevauchent, et à mesure que le temps change, les couleurs à l’écran changent également.

Nouveau dans watchOS 10, le cadran Palette représente l’heure dans une grande variété de couleurs qui changent au fil de l’heure.

De plus, la bande dessinée bien-aimée Peanuts prend vie sur Apple Watch avec un nouveau cadran de montre mettant en vedette Snoopy et Woodstock. Les personnages interagissent et jouent avec les aiguilles de la montre, réagissent aux conditions météorologiques de la région ou même s’activent lorsque l’utilisateur fait un entraînement.

Vélo

Apple Watch est un excellent appareil pour les cyclistes, avec des fonctionnalités telles que les rappels d’entraînement automatiques, la calorimétrie pour le vélo électrique et la détection des chutes. watchOS 10 pousse encore plus loin cette activité populaire avec de nouvelles mesures, vues et expériences avancées.

Désormais, un entraînement cycliste démarré à partir d’Apple Watch s’affichera automatiquement en tant qu’activité en direct sur iPhone, qui peut être montée sur un vélo pour une visualisation facile pendant un trajet.

Lorsqu’un entraînement cycliste est démarré à partir d’Apple Watch dans watchOS 10, il s’affiche automatiquement en tant qu’activité en direct sur iPhone et, lorsqu’il est tapé, il utilise le plein écran. Les vues d’entraînement, telles que les zones de fréquence cardiaque, l’altitude, le parcours, les entraînements personnalisés et une nouvelle vue de vitesse de cyclisme, ont été optimisées pour la taille d’affichage de l’iPhone, qui peut être monté sur un vélo pour une visualisation pratique et facile pendant un trajet.

Les vues d’entraînement, telles que la vitesse du vélo et l’altitude, ont été optimisées pour la taille d’affichage de l’iPhone.

Apple Watch peut désormais se connecter automatiquement aux accessoires de cyclisme compatibles Bluetooth, tels que les wattmètres, les capteurs de vitesse et les capteurs de cadence. Cela permet d’obtenir de toutes nouvelles mesures, notamment la puissance de cycle (watts) et la cadence (RPM), ainsi que des vues d’entraînement supplémentaires, y compris les zones de puissance. La connexion Bluetooth est prise en charge pour les entraînements de cyclisme en intérieur et en extérieur, ainsi que GymKit.

De nouveaux algorithmes combinant les données des capteurs de l’Apple Watch et des wattmètres connectés peuvent estimer la puissance de seuil fonctionnel (FTP), le niveau le plus élevé d’intensité de cyclisme qu’un cycliste pourrait théoriquement maintenir pendant une heure. À l’aide de FTP, Apple Watch calcule des zones de puissance personnalisées, utilisées pour voir facilement la zone actuelle et suivre le temps passé dans chacune, ce qui est un moyen efficace et populaire d’améliorer les performances.

En utilisant le seuil de puissance fonctionnel, Apple Watch calcule les zones de puissance personnalisées et suit le temps qu’un utilisateur passe dans chaque zone, un outil utile pour améliorer les performances.

Randonnée

L’application Compass sur Apple Watch est un outil utile pour explorer les grands espaces. Avec watchOS 10, Compass génère automatiquement deux nouveaux waypoints : Un dernier waypoint de connexion mobile estimera le dernier endroit avec réception mobile, ce qui peut être utile pour vérifier les messages ou passer un appel. En cas d’urgence, un dernier point de cheminement d’appel d’urgence estimera où sur l’itinéraire leur appareil a eu la dernière connexion au réseau de n’importe quel opérateur disponible afin qu’un appel d’urgence puisse être effectué.

L’application Compass génère automatiquement deux nouveaux waypoints : un dernier waypoint de connexion mobile et un dernier waypoint d’appel d’urgence.

Lors de la préparation des itinéraires, une nouvelle vue d’élévation utilise les données altimétriques, offrant une vue en trois dimensions des waypoints enregistrés. Et à partir des États-Unis, Apple Maps affiche une nouvelle carte topographique comprenant des courbes de niveau, des ombrages de collines, des détails d’élévation et des points d’intérêt. Les utilisateurs peuvent également rechercher des sentiers et des points de départ à proximité, avec des cartes de lieu contenant des informations détaillées, telles que la longueur, le type et la difficulté du sentier.

Santé mentale

La santé mentale est aussi importante que la santé physique, et la recherche montre que réfléchir sur l’état d’esprit peut aider à développer la conscience émotionnelle et la résilience. Avec l’application Mindfulness de watchOS 10, les utilisateurs peuvent enregistrer discrètement et facilement leurs émotions momentanées et leurs humeurs quotidiennes. Les utilisateurs peuvent tourner la couronne numérique pour faire défiler des formes attrayantes et multidimensionnelles pour choisir comment ils se sentent, sélectionner ce qui a le plus d’impact sur eux et décrire leurs sentiments.

Dans l’application Santé d’iOS 17 et d’iPadOS 17, les utilisateurs peuvent voir des informations précieuses pour identifier ce qui pourrait contribuer à leur état d’esprit, qu’il s’agisse d’associations ou de facteurs liés au mode de vie, comme le sommeil ou l’exercice. De plus, les évaluations de la dépression et de l’anxiété souvent utilisées dans les cliniques sont désormais facilement accessibles dans l’application Santé et peuvent aider les utilisateurs à déterminer leur niveau de risque, à se connecter aux ressources disponibles dans leur région et à créer un PDF à partager avec leur médecin.

Santé visuelle

La myopie, ou myopie, est la principale cause de déficience visuelle dans le monde. Pour réduire le risque de myopie, l’Institut international de la myopie recommande aux enfants de passer au moins 80 à 120 minutes par jour à l’extérieur. Avec watchOS 10, Apple Watch introduit la possibilité de mesurer le temps passé à la lumière du jour à l’aide du capteur de lumière ambiante. Les utilisateurs peuvent afficher ces informations dans l’application Santé sur iPhone ou iPad.

Le temps passé à la lumière du jour peut apporter des avantages supplémentaires à la santé physique et mentale pour tous les âges. Et les enfants qui n’ont pas leur propre iPhone peuvent utiliser Family Setup pour coupler leur Apple Watch à l’iPhone de leurs parents, donnant aux parents une visibilité sur le temps que leurs enfants passent à la lumière du jour avec Health Sharing.

Apple Watch introduit la possibilité de mesurer le temps passé à la lumière du jour à l’aide du capteur de lumière ambiante.

Regarder quelque chose comme un appareil ou un livre de trop près a également été documenté comme un facteur de risque de myopie. La nouvelle fonctionnalité Screen Distance utilise la même caméra TrueDepth qui alimente Face ID sur iPad et iPhone pour encourager les utilisateurs à éloigner leur appareil après l’avoir tenu à moins de 12 pouces pendant une période prolongée.

Lorsqu’un appareil est verrouillé avec un code d’accès, Touch ID ou Face ID, toutes les données de l’application Santé, y compris les données sur la santé mentale et la santé visuelle, sont cryptées.1

Les mises à jour supplémentaires de watchOS 10 incluent :

NameDrop permet aux utilisateurs de partager facilement des informations de contact en rapprochant l’Apple Watch de l’iPhone de quelqu’un d’autre. Les utilisateurs d’Apple Watch peuvent également utiliser NameDrop en appuyant sur le bouton dans Ma carte dans l’application Contacts, ou en appuyant sur la complication du cadran de la montre Ma carte, puis en mettant l’Apple Watch face à face avec l’Apple Watch de quelqu’un d’autre.2

Les cartes hors ligne sur iPhone permettent d’accéder à la navigation détaillée, à l’heure d’arrivée estimée, aux lieux dans Maps et bien plus encore lorsque vous êtes loin du Wi-Fi ou des services mobiles. Ces fonctionnalités peuvent également être utilisées sur une Apple Watch jumelée qui se trouve à portée de son iPhone compagnon.

Les utilisateurs peuvent désormais lancer la lecture d’un message vidéo FaceTime et le visualiser directement sur Apple Watch. De plus, l’audio Group FaceTime est désormais pris en charge sur Apple Watch.

L’application Médicaments peut envoyer des rappels de suivi si un médicament n’a pas été enregistré 30 minutes après l’heure prévue.

Apple Fitness+ présente les plans personnalisés, une nouvelle façon de recevoir un programme d’entraînement ou de méditation personnalisé basé sur le jour, la durée, le type d’entraînement, etc. Stacks, qui permet aux utilisateurs de sélectionner plusieurs entraînements et méditations à effectuer de manière transparente ; et Audio Focus, qui donne aux utilisateurs la possibilité de prioriser le volume de la musique ou les voix des formateurs.

Une main tenant un iPhone 14 Pro est montrée en utilisant NameDrop pour partager un contact avec un utilisateur portant une Apple Watch Series 8.

NameDrop permet aux utilisateurs de partager facilement des informations de contact en rapprochant l’Apple Watch de l’iPhone de quelqu’un d’autre.

Entreprise

Apple Watch offre aux entreprises clientes des fonctionnalités pour améliorer la productivité et la sécurité au bureau ou sur le terrain, telles que la communication mains libres et la réponse aux notifications en déplacement, ou la détection de chute sur un chantier. watchOS 10 introduit la prise en charge de la gestion des appareils mobiles (MDM), permettant aux entreprises clientes d’installer à distance et de manière centralisée des applications et de configurer des comptes sur une flotte d’appareils, avec des fonctionnalités telles que l’application d’un code d’accès et la configuration des paramètres Wi-Fi et VPN. Avec cette mise à jour, Apple Watch peut encore contribuer à améliorer le bien-être, la productivité, la santé et la sécurité des employés.

API pour les développeurs d’applications d’entraînement

watchOS 10 inclut de nouvelles API pour les développeurs d’applications d’entraînement qui leur permettront de créer de nouvelles expériences fascinantes. Les puissants capteurs de mouvement de l’Apple Watch Series 8 et de l’Apple Watch Ultra peuvent détecter les changements rapides de vitesse et d’accélération, comme lors du swing d’un club de golf ou d’une raquette de tennis. Désormais, les développeurs auront accès à ces données de mouvement à haute fréquence, de sorte que des applications comme SwingVision peuvent analyser la pronation de service, qui est le mouvement de torsion de l’avant-bras, du poignet et de la main, et Golfshot peut détecter de petits mouvements du poignet pour affiner un swing de golf.

En utilisant les puissants capteurs de mouvement de l’Apple Watch Series 8 et de l’Apple Watch Ultra, les développeurs auront accès à des données de mouvement à haute fréquence. Désormais, des applications comme Golfshot peuvent détecter de petits mouvements du poignet pour affiner un swing de golf.

Les plates-formes de coaching populaires telles que TrainingPeaks peuvent utiliser une nouvelle API pour créer un entraînement personnalisé qui peut être importé directement dans l’application Workout. Les développeurs d’applications utilisant HealthKit pour les entraînements pourront fournir des calories validées pour les entraînements de golf, car la variation entre l’utilisation d’une voiturette de golf ou la marche sur le green est désormais identifiée. Les développeurs peuvent également accéder aux mesures de vitesse, de cadence et de puissance pour le cyclisme, ainsi qu’aux entraînements en miroir de l’Apple Watch à l’iPhone.

Les plateformes de coaching telles que TrainingPeaks pourront créer un entraînement personnalisé qui pourra être importé directement dans l’application d’entraînement.

Disponibilité

La version bêta développeur de watchOS 10 est disponible pour les membres du programme pour développeurs Apple sur developer.apple.com à partir d’aujourd’hui. Une version bêta publique sera disponible pour les utilisateurs de watchOS le mois prochain sur beta.apple.com. watchOS 10 sera disponible cet automne en tant que mise à jour logicielle gratuite pour Apple Watch Series 4 ou version ultérieure associée à l’iPhone Xs ou version ultérieure, exécutant iOS 17. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou toutes les langues, ou sur tous les appareils. Les fonctionnalités sont susceptibles d’être modifiées. Pour plus d’informations, rendez-vous sur apple.com/watchos/watchos-preview.

