La mise à jour Android de juin est maintenant disponible, voici ses nouveautés

Google a publié la mise à jour « Feature Drop » qui accompagne le correctif de sécurité de juin 2023.

La mise à jour Android de juin 2023 est du type « Feature Drop », et elle introduit un tas de nouvelles fonctionnalités intéressantes sur les appareils de la série Google Pixel.

Avec le premier lundi du mois, vient une nouvelle mise à jour de sécurité Android. Google a publié le correctif de sécurité correspondant au mois de juin, ainsi que le bulletin qui inclut les vulnérabilités du système d’exploitation qui ont été corrigées au cours des dernières semaines. La mise à jour Android de juin 2023 pourra être téléchargée sur les appareils Google Pixel à partir du Pixel 4a. Les Pixel, Pixel 2, Pixel 3 et Pixel 4 de 2016 ne font plus partie de la liste des terminaux compatibles avec les nouvelles mises à jour système et de sécurité.

Cette fois, nous examinons une mise à jour des fonctionnalités qui introduit plusieurs changements importants dans le système d’exploitation, dont certains visaient en premier lieu Google Pixel.

Le « Feature Drop » de juin atteint le Google Pixel

Comme prévu, après avoir passé trois mois depuis l’arrivée de la dernière mise à jour de type « Feature Drop », Google a profité de la mise à jour de juin pour introduire plusieurs changements intéressants au système d’exploitation. La mise à jour Android de juin introduit certains des changements que nous avons déjà vus il y a quelques jours, notamment de nouveaux widgets, un plus grand nombre de combinaisons d’emoji sur Gboard ou des améliorations de l’application Google Wallet.

Il s’agit de la dernière mise à jour de fonctionnalités à venir sur Android avant que Google n’officialise l’arrivée d’Android 14, dont le lancement est prévu en août prochain.

Ceux qui ne souhaitent pas attendre l’arrivée de la mise à jour sur leurs mobiles peuvent procéder à l’installation manuelle du fichier OTA correspondant au patch de juin, qui sera publié par Google dans les prochaines heures.

D’autre part, le bulletin de sécurité répertorie toutes les vulnérabilités qui ont été corrigées avec cette mise à jour, classées en fonction du niveau de menace qu’elles faisaient peser sur la plateforme. Certains d’entre eux sont des améliorations spécifiques des performances et de la sécurité des téléphones Pixel.

Le correctif de sécurité Android de juin 2022 sera publié progressivement au cours des prochaines heures via OTA, et atteindra progressivement les modèles compatibles. Cependant, il est déjà possible de télécharger les packages de mise à jour correspondants pour chaque appareil, pour effectuer l’installation manuelle, soit via le fichier OTA, soit via l’image d’usine de chaque terminal :

