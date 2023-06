watchOS 10 beta 1 est désormais disponible pour les développeurs

Tout comme les rumeurs l’avaient prédit, watchOS 10 a été annoncé lundi avec une nouvelle interface qui tire parti des écrans plus grands des derniers modèles d’Apple Watch. Plusieurs applications ont été repensées et il y a un nouvel endroit pour les widgets. Apple déploie maintenant la première version bêta de watchOS 10 pour les développeurs.

watchOS 10

« Apple a présenté aujourd’hui watchOS 10 en avant-première, offrant aux utilisateurs d’Apple Watch une nouvelle approche pour afficher rapidement les informations avec des applications repensées, une nouvelle pile intelligente pour afficher les widgets pertinents au moment où ils sont nécessaires et de nouveaux cadrans de montre délicieux », déclare la société.

Dans watchOS 10, les utilisateurs peuvent profiter d’applications repensées qui offrent une plus grande quantité d’informations d’un simple coup d’œil. De plus, de nouvelles options de navigation ont été introduites pour garantir un accès rapide et sans effort au contenu. Les applications Apple Watch telles que la météo, les actions, la maison, les cartes et les messages tirent désormais parti d’une plus grande partie de l’affichage de l’Apple Watch, présentant aux utilisateurs des informations en un coup d’œil.

L’application Activité sur Apple Watch et l’application Fitness sur iPhone ont également été améliorées pour simplifier le suivi des entraînements. Il fournit des détails supplémentaires, des capacités de partage améliorées et des conseils judicieux des entraîneurs Apple Fitness+.

De plus, Control Center est désormais accessible à l’aide du bouton latéral, ce qui facilite son ouverture rapide à tout moment, sur n’importe quelle application. Un double-clic sur la couronne numérique revient à toutes les applications utilisées récemment.

Comment télécharger la bêta

Les développeurs peuvent désormais essayer watchOS 10 en inscrivant leur Apple Watch au programme pour développeurs Apple. Vous trouverez plus de détails sur la façon d’obtenir la mise à jour bêta sur le site Web des développeurs Apple. Apple indique que watchOS 10 sera publié pour tout le monde cet automne, tandis qu’une version bêta publique devrait être publiée d’ici juillet.

