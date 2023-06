Nouveau MacBook Air 15 pouces : le portable d’Apple se renouvelle avec un écran plus grand et une puce M2

Apple vient de présenter son nouveau MacBook Air, d’une taille de 15 pouces. Découvrez toutes ses fonctionnalités.

Le nouvel ordinateur portable léger d’Apple est doté d’un écran de 15 pouces, ce qui en fait le plus fin du marché à cette taille.

L’Apple WWDC 2023 vient de commencer, mais il laisse déjà des nouvelles d’une grande importance. La première annonce de la conférence portait sur le MacBook Air 15 pouces, le nouvel ordinateur portable de la firme de Cupertino qui est en passe de devenir le modèle le plus fin de tous dans cette catégorie.

Apple a dévoilé toutes les fonctionnalités de ce nouveau MacBook Air qui sera mis en vente immédiatement. On sait qu’il possède toute la puissance du processeur Apple M2, qu’il dispose d’une autonomie de 18 heures pour pouvoir vous accompagner toute la journée sans avoir besoin de chargeur et qu’il dispose d’un système audio composé de 6 haut-parleurs. Voyons toutes ses fonctionnalités dans leur intégralité et le prix auquel il sera mis en vente.

MacBook Air 15 pouces, voici le nouvel ordinateur portable d’Apple

Le MacBook Air 15 pouces est déjà une réalité, satisfaisant les utilisateurs qui demandaient un Air plus grand. L’écran Retina conserve la qualité des autres modèles de la famille, mais passe à 15,3 pouces. C’est un panneau qui peut reproduire jusqu’à 1 million de couleurs et a une luminosité maximale de 500 nits.

Bien qu’il s’agisse d’un ordinateur portable plus grand, il sera toujours aussi confortable à transporter, pesant environ 1,5 kilogramme et se vantant d’être l’ordinateur portable 15 pouces le plus fin du marché, avec une épaisseur de seulement 11,5 millimètres. . Un autre détail important du design est qu’il sera disponible en quatre couleurs différentes : minuit, blanc étoilé, argent et gris sidéral.

Apple a également confirmé lors de la WWDC 2023 que ce nouveau MacBook Air 15 pouces embarquera le processeur Apple M2, qui pourra être accompagné jusqu’à 24 Go de RAM et 2 To de stockage. Par conséquent, il s’agit d’un ordinateur portable prêt à effectuer les tâches les plus exigeantes, telles que l’édition d’images. Avec lui, vous pouvez également participer à des appels vidéo haute résolution, car il équipe une caméra 1080p.

En ce qui concerne le son, le nouvel ordinateur portable monte 6 haut-parleurs au total. Il est également important de mentionner qu’il dispose du Magic Keyboard d’Apple et du système de déverrouillage TouchID via la reconnaissance d’empreintes digitales. Lors de sa présentation à Apple WWDC 2023, nous avons également appris que le nouveau MacBook Air 15 pouces aura une autonomie de 18 heures et qu’il sera compatible avec la technologie MagSafe.

Prix ​​et disponibilité du MacBook Air 15 pouces

Le nouveau MacBook Air 15 pouces est disponible à la réservation à partir d’aujourd’hui, même si sa vente officielle débutera le mardi 13 juin. Apple a annoncé que son prix commence à 1 299 dollars aux États-Unis, 1 599 euros en France – 1 499 euros si c’est pour le secteur de l’éducation.

De plus, le lancement de cet ordinateur portable indique une réduction de 100 euros sur le prix du MacBook Air 13 pouces. Alors que celui avec le processeur M1 coûtera 1 219 euros dans sa version standard, celui avec le processeur M2 tombera à 1 299 euros dans le modèle initial.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :