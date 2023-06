Apple parie sur le gaming avec macOS Sonoma : ils annoncent un mode jeu et l’arrivée de Death Stranding sur Mac

Apple annonce son nouveau système d’exploitation avec un rôle fort dans les widgets et montrant son intérêt pour le jeu avec la présence de Hideo Kojima.

Apple a annoncé macOS Sonoma, son nouveau système d’exploitation pour Mac

Comme vous le savez bien, une nouvelle édition du célèbre événement Apple a lieu, WWDC 2023, et cela nous laisse avec une grande multitude de nouvelles liées à ses appareils. L’une de ces annonces a été celle de son nouveau système d’exploitation pour MacBook. Avec ce nouveau système, ceux de Cupertino se sont concentrés sur l’offre d’innovations dans leurs performances et, en plus, sur la présentation de nouvelles applications.

Exactement, nous parlons de macOS Sonoma, qui a été l’une des nouvelles les plus intéressantes pour les utilisateurs de Mac, et ce n’est pas étonnant, car cela nous a laissé certaines choses qui méritent d’être soulignées. Évidemment, comme vous pouvez le voir dans le titre, nous allons ici donner une approche large à cette annonce; nous allons donc voir un peu de tout ce que ce nouveau système d’exploitation confirmé par Apple nous offre cet après-midi.

Les widgets jouent un rôle particulier

Le nouveau macOS Sonoma, également connu sous le nom de macOS 14, pour Mac et MacBook a été dévoilé, donnant beaucoup d’importance aux widgets. Ce système offrira des fonctions iOS et iPad OS, ce qui élargit sans aucun doute les possibilités pour les utilisateurs, mais comme nous l’avons dit, les widgets ont un poids beaucoup plus puissant que d’autres de ses nouveautés. Par conséquent, nous pouvons trouver les widgets sur le bureau du système, comme l’iPad et l’iPhone l’ont déjà fait. De même, ces widgets peuvent être placés où vous préférez, ainsi qu’ils deviendront également transparents lorsque vous ouvrirez une application, de cette façon l’espace occupé sur l’écran sera minime. Tout cela passe par un bon barrage d’options de personnalisation, similaires à celles d’iPadOS et d’iOS, puisque l’interaction est la même que dans les téléphones mobiles et les tablettes de Cupertino. De plus, vous pouvez créer des widgets à partir d’applications que vous avez sur votre iPhone.

Plus d’actualités dédiées à la visioconférence et à Safari

Oui, une autre des nouveautés est dédiée aux jeux vidéo, mais avant cela, nous allons parler d’autres nouveautés comme celles proposées dans le domaine de Safari et des services de visioconférence. Pour commencer, voyons ce qu’Apple a à nous proposer dans Safari, puisqu’il vous permettra désormais de créer différents profils, vous pourrez donc séparer les signets et autres éléments selon que vous l’utilisez pour un usage personnel ou professionnel.

D’autre part, il a été confirmé que vous pouvez également partager des mots de passe et créer des présentations via des services de vidéoconférence, tels que Zoom, en utilisant l’écran de votre Mac en arrière-plan et ainsi enseigner ce que vous voulez. De même, ils ont également indiqué qu’avec Web Apps sur Mac, les pages que vous visitez le plus seront désormais enregistrées dans le dock afin que vous puissiez les revoir lorsque vous le souhaitez.

Un nouveau mode de jeu et Hideo Kojima apparaît pour annoncer l’arrivée de Death Stranding sur Mac

C’est vrai, il jouait déjà, et c’est que dans cet événement inaugural de la WWDC 2023 d’Apple, il y a également eu un écart pour les jeux. En plus de ce que les nouvelles Vision Pro, les premières lunettes de réalité mixte de l’entreprise à la pomme croquée, peuvent signifier pour ce domaine, ceux de Cupertino ont également annoncé un nouveau mode de jeu pour Mac, avec lequel ils cherchent à privilégier l’utilisation de le CPU et le GPU pour les jeux. De plus, avec cette nouvelle fonction, ils visent également à réduire la latence des AirPods, par exemple. En fait, ils ont voulu affirmer que ce mode fonctionne avec tous les jeux qui se trouvent dans le système d’exploitation.

La chose ne s’arrête pas là et pour, on le comprend, bien préciser son attachement au gaming, on a pu voir Hideo Kojima à la conférence pour annoncer l’arrivée de Death Stranding : Director’s Cut sur Mac cette année, bien qu’il n’y ait toujours pas date confirmée. D’autre part, le créatif japonais et chef visible de son studio Kojima Productions, a également révélé qu’il avait l’intention d’apporter plus de ses propres jeux au catalogue de jeux Apple et Mac.

De plus, pour revenir à Death Stranding sur Mac, il convient de mentionner que Kojima a révélé que son étude a développé une série d’outils qui facilitent le portage de titres d’autres plates-formes, telles que PC, vers l’écosystème Mac. espère que d’autres studios « exploiteront ce pouvoir pour développer de nouvelles expériences passionnantes.

Quand pourrez-vous passer à macOS Sonoma ?

Enfin, il ne reste plus qu’à mentionner que ce nouveau système d’exploitation, macOS Sonoma, et sa version finale devraient arriver au public plus tard cette année, à l’automne. En attendant, il devrait être disponible en bêta développeur sous peu et en bêta publique dans les prochaines semaines.

