Apple annonce watchOS 10 avec une nouvelle pile intelligente, des applications repensées, des fonctionnalités de cyclisme, etc.

Apple détaille la dixième génération de mises à niveau du logiciel watchOS lors de sa conférence annuelle des développeurs, WWDC. watchOS 10 sera la mise à jour majeure de l’Apple Watch plus tard cet automne. La dernière version de watchOS contient une multitude de nouvelles fonctionnalités, notamment des applications repensées, une nouvelle pile intelligente, deux nouveaux cadrans de montre, des fonctionnalités de cyclisme et de randonnée et des outils pour une meilleure santé mentale.

Pile intelligente

À partir des visuels, Apple ramène ensuite la Smart Stack à l’Apple Watch d’une manière complètement nouvelle. Les widgets sont de retour sur l’Apple Watch, les utilisateurs peuvent explorer les widgets facilement d’un simple tour de la Digital Crown. La nouvelle Smart Stack fonctionne très bien avec les cadrans de montre comme Portraits et offre tous les détails importants dans les widgets.

Nouveaux cadrans de montre

Apple présente deux nouveaux cadrans de montre avec watchOS 10. Les nouveaux widgets sont Palette et Snoopy. Apple dit, « La face Palette représente le temps dans une grande variété de couleurs en utilisant trois calques distincts qui se chevauchent, et à mesure que le temps change, les couleurs à l’écran changent également. » Alors que le deuxième cadran de la montre est Snoopy et Woodstock, les personnages interagissent et jouent avec les aiguilles de la montre ou réagissent aux conditions météorologiques.

Applications repensées

Apple a repensé les applications pour utiliser davantage l’écran Apple Watch. Apple met à jour la météo, la bourse, la maison, les cartes, les messages, l’horloge mondiale et bien d’autres applications. Vous pouvez voir l’aperçu de l’application Météo ici.

Caractéristiques de santé

Apple apporte des améliorations au cyclisme, permettant aux utilisateurs de connecter tous les accessoires de vélo compatibles Bluetooth tels que les wattmètres, les capteurs de vitesse et les capteurs de cadence. Lorsque vous faites du vélo, les informations seront affichées sur votre iPhone en tant qu’activité en direct, vous pouvez voir toutes les mesures, y compris les zones de fréquence cardiaque, l’altitude, l’itinéraire de course, la vue de la vitesse du vélo, etc.

La randonnée est une autre fonctionnalité de santé qui obtient une mise à niveau. L’application Compass sur watchOS 10 génère deux nouveaux waypoints – un dernier waypoint de connexion mobile et un dernier waypoint d’appel d’urgence. Apple ajoute également une nouvelle carte topographique avec des courbes de niveau et plus encore. Pour une meilleure santé mentale, les utilisateurs peuvent facilement prolonger leurs émotions momentanées et leurs humeurs quotidiennes dans l’application Mindfulness.

Autres changements

Vous pouvez facilement accéder au centre de contrôle en utilisant le bouton latéral, vous pouvez double-cliquer sur la couronne numérique pour revenir à l’application utilisée récemment. NameDrop est un autre changement à venir avec watchOS 10 et iOS 17, qui permet aux utilisateurs de partager rapidement des informations de contact en rapprochant l’Apple Watch et l’iPhone. Les cartes hors ligne sur iPhone peuvent également être utilisées sur la montre, Apple Fitness + introduit des plans personnalisés, et plus encore.

Disponibilité

watchOS 9 sera disponible plus tard cet automne pour Apple Watch Series 4 et les modèles plus récents. Actuellement, il est disponible pour les développeurs, une bêta publique sortira en juillet.

