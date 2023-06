Apple dévoile MacOS Sonoma : toutes les fonctionnalités annoncées

Lors de la WWDC 2023, Apple a dévoilé sa nouvelle technologie Apple Vision Pro ainsi que des mises à jour de ses systèmes d’exploitation. Cependant, comme d’habitude, l’événement est marqué par la publication de nouvelles mises à jour pour le système d’exploitation de l’entreprise. Aujourd’hui, la société a dévoilé iOS 17 et a également révélé MacOS Sonoma. MacOS Sonoma perpétue la tradition d’Apple de nommer ses systèmes d’exploitation d’après des emplacements. Le nom est basé dans une petite ville touristique de Californie. Le nouveau système d’exploitation apporte quelques modifications à l’interface utilisateur, intègre certaines fonctionnalités iOS, améliore le mode jeu, etc.

MacOS Sonoma – Toutes les fonctionnalités annoncées

Socket en charge des widgets

Apple a ajouté la prise en charge des widgets sur iOS 14 et a amélioré la fonctionnalité à chaque mise à jour. Désormais, les widgets font leur chemin vers macOS. La société ajoute des widgets animés au bureau macOS Sonoma. De nombreux widgets fournissent des informations utiles directement depuis l’écran de démarrage.

Les widgets se fondront dans le fond d’écran pour ne pas paraître intrusifs lorsque vous travaillez. Grâce à la fonction Continuité, vous pouvez utiliser les mêmes widgets de votre iPhone sur votre Mac, mais ils doivent être sur le même réseau Wi-Fi.

Améliorations de la visioconférence

Le dernier macOS Sonoma apporte également des améliorations pour la visioconférence. Par exemple, nous avons le Presenter Overlay qui permet à un utilisateur de s’afficher devant le contenu qu’il partage. La fonctionnalité est disponible pour les applications de conférence alimentées par le Neural Engine dans les puces de silicium Apple.

La fonctionnalité propose également des effets AR et des réactions qui permettent à l’utilisateur d’exprimer ce qu’il ressent pendant une session vidéo. De plus, la fonction de partage d’écran a été améliorée. Apple promet la prise en charge de ces fonctionnalités sur toutes les applications de conférence.

Safari

Le macOS Sonoma apporte également l’ensemble habituel d’améliorations pour Safari. Par exemple, il existe une mise à jour pour la navigation privée. Il améliore la protection contre les traceurs et les personnes susceptibles d’accéder à votre appareil.

Les profils arrivent également comme un bon moyen de séparer la navigation entre les sujets. Vous pouvez définir des profils distincts pour un usage personnel et à des fins professionnelles. Il existe également une nouvelle façon de créer des applications Web qui fonctionnent comme des applications normales. Il vous permet d’accéder plus rapidement à votre site Web préféré.

Économiseur d’écran

Cela ressemble à un ajout mineur, mais il y a de nouveaux économiseurs d’écran avec Sonoma. Les nouveaux économiseurs d’écran présentent des vidéos au ralenti de divers endroits dans le monde. Ils alternent entre les thèmes Paysage, Terre, Sous-marin ou Paysage urbain. La fonctionnalité est présente sur tvOS et fait maintenant son chemin vers les Mac.

Une nouvelle vision des jeux et un mode de jeu amélioré

En plus des améliorations pour les jeux, le nouveau macOS Sonoma est fourni avec l’annonce de Death Stranding Director’s Cut pour Mac. Le jeu atteindra la plate-forme plus tard cette année, comme annoncé par le développeur du jeu Hideo Kojima. Le nouveau kit de portage de jeu de Metal est disponible avec Sonoma. L’objectif est d’aider les développeurs de jeux à apporter leurs jeux sur Mac OS plus rapidement que jamais. Apparemment, c’est le début d’une nouvelle ère pour les utilisateurs de macOS. Il ne sera pas trop difficile de trouver des jeux sur la plateforme.

En plus de ces annonces, il y a un nouveau mode de jeu. Il apporte une expérience optimisée avec des fréquences d’images plus fluides. Il réduit également la latence audio avec les AirPods et réduit la latence d’entrée avec les contrôleurs de jeu. Il fonctionne avec n’importe quel jeu sur Mac.

« offre une expérience de jeu optimisée avec des fréquences d’images plus fluides et plus cohérentes, en garantissant que les jeux obtiennent la plus haute priorité sur le CPU et le GPU. »

Divers

Il y a des améliorations mineures à venir avec MacOS Sonoma. Ceux-ci incluent une nouvelle correction automatique, des rappels mis à jour avec des listes de courses intelligentes, un remplissage rapide de formulaire PDF amélioré et des numérisations de documents dans l’application Notes.

iMessage sur macOS Sonoma inclura également un tas de nouvelles fonctionnalités, tout comme iOS 17 et iPadOS 17. Cela inclut les tapbacks emoji et une nouvelle interface d’stickers emoji. À noter que l’application a été déplacée vers un sous-menu, pour une conception globale plus propre et plus simple. Apple s’est rendu compte que l’utilisation de l’application sur macOS est minime, mais pour les quelques personnes qui l’utilisent, les fonctionnalités seront les bienvenues.

Nous nous attendons à ce que plus de détails soient découverts peu de temps après les tests bêta.

Comment télécharger macOS Sonoma ?

La version bêta de macOS Sonoma est disponible dès aujourd’hui via le programme pour développeurs Apple. Il n’est pas destiné à l’ensemble des utilisateurs en raison de la présence de bugs possibles. Si vous êtes un développeur prêt pour cette tâche, rendez-vous sur ce site Web pour plus de détails sur la façon d’inscrire votre Mac au programme bêta. Il y aura une version bêta publique le mois prochain, ce qui devrait être mieux pour les utilisateurs qui souhaitent essayer la mise à jour. Tous les utilisateurs doivent s’attendre à ce que la version publique arrive cet automne. Compte tenu des versions précédentes de macOS, nous pouvons nous attendre à ce que macOS Sonoma atteigne tous les utilisateurs éligibles en octobre ou novembre de cette année.

Mon Mac recevra-t-il la mise à jour ?

Selon Apple, macOS Sonoma abandonnera la prise en charge des modèles 2017 de l’iMac et du MacBook Pro. Il supprimera également la prise en charge du modèle MacBook 12 pouces. Dans cet esprit, le système d’exploitation offrira un support pour les Mac suivants :

MacBook Pro : 2018 et versions ultérieures

MacBook Air : 2018 et versions ultérieures

Mac Mini : 2018 et versions ultérieures

iMac : 2019 et versions ultérieures

iMac Pro : 2017

Mac Studio : 2022 et versions ultérieures

Mac Pro : 2019 et versions ultérieures

Évidemment, la mise à jour prendra en charge tous les modèles sortis cette année. Si Apple sort de nouveaux MacBook en novembre, je m’attends à ce qu’ils soient fournis avec Sonoma dès la sortie de la boîte. Nous couvrirons tous les nouveaux détails qui apparaissent sur la nouvelle mise à jour du système d’exploitation. Alors restez à l’écoute pour beaucoup plus.

