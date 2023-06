WWDC 2023 : résumé de toutes les actualités présentées par Apple

Dans une WWDC 2023 plus longue et plus intéressante que jamais, Apple met à jour tout son écosystème avec de nombreux nouveaux matériels et logiciels que nous, Netcost-security.fr, allons examiner maintenant… Nous ne voulons pas que vous manquiez de détails !

Une année de plus, la Worldwide Developers Conference 2023 répond aux attentes avec toute l’actualité de l’écosystème Apple.

Juste à temps et à la hauteur des attentes, Apple répond aux I/O 2023 d’un Google qui parlait plus que jamais cette année, notamment d’IA, mais qui devra sans doute continuer à travailler longtemps après que le géant de Cupertino ait beaucoup appris depuis son Apple Park de nouvelles dans l’une des conférences mondiales des développeurs les plus intéressantes de ces dernières années.

La vérité est qu’il est toujours difficile de suivre autant de nouveautés dans ce type d’événement, d’autant plus que nous avons connu une keynote plus longue que d’habitude pour la firme à la pomme, qui dans cette Apple WWDC 2023 nous a présenté de nouvelles versions d’iOS, macOS et tous ses systèmes d’exploitation pour le reste des types d’appareils, ainsi que des appareils du calibre des lunettes Apple Vision Pro ou des nouveaux ordinateurs Mac Studio et Mac Pro avec chipset M2 Ultra.

Quoi qu’il en soit, ne vous inquiétez pas, car comme toujours et pour vous faciliter la vie, ici à Netcost-security.fr nous résumons maintenant tous les détails et les nouvelles les plus importantes sur ce qu’Apple et ses partenaires nous ont appris depuis Apple Park… On ne vous le dira pas ! perdez-le car on démarre directement !

Voici toutes les nouvelles d’Apple WWDC 2023

1. MacBook Air 15 (2023), avec puce M2 et 18 heures d’autonomie

Ils sont arrivés en avance et ont rempli ce qu’on attendait d’eux, puisqu’Apple a présenté une nouvelle version de son MacBook Air 15 pouces qui ne fait que 11,5 millimètres d’épaisseur, un processeur Apple M2 et une autonomie allant jusqu’à 18 heures pour devenir l’ultrabook par excellence. de l’écosystème macOS.

Son prix de 1 599 euros en rebutera, oui.

2. Nouveaux Mac Studio et Mac Pro avec chipset M2 Ultra

Par ailleurs, Apple a également introduit de nouvelles unités Mac Studio avec chipset M2 Ultra et 50 % de performances supplémentaires dans certaines tâches de création, telles que le traitement vidéo. Ils coûteront une fortune qui passe de 2 429 euros (2 189 euros pour le secteur éducatif).

Et enfin, pour ceux qui ont besoin d’une puissance maximale sans penser au prix, de nouveaux Mac Pro sont également lancés basés sur la puce M2 Ultra qui disposent également de 192 Go de mémoire unifiée.

Dans son cas, ils montent à 8 399 euros (7 919 euros pour le secteur éducatif), avec une version rackable qui monte encore plus haut : 9 099 euros (8 499 euros pour le secteur éducatif).

3. iOS 17 est désormais officiel

La nouvelle version d’iOS qui arrivera en 2023 sur tous les iPhones à partir du modèle X est également officielle, avec des nouveautés que l’on avait déjà sur Android comme la fonction de filtre d’appel, mais aussi avec d’autres plus importantes comme les améliorations de la carte. contacts ou les nouveaux stickers iMessage, qui continueront sans adopter le protocole RCS.

Il y a de nouvelles fonctionnalités pour AirDrop, qui vous permettront désormais de partager des contacts, également pour le clavier qui adopte l’IA pour améliorer la précision et l’expérience de traduction, et nous verrons même de nouvelles applications comme ‘Diary’ où nous pourrons suivre les nouveaux vie en intégrant toutes les données de Photos, Musique, Santé et plus encore.

De même, comme prévu et selon la rumeur, Apple copie également la fonction d’écran intelligent d’Android, qui dans iOS s’appellera « Veille » et adaptera une interface avec des informations de base.

4. iPadOS 17 apporte plus de productivité aux tablettes Apple

Des améliorations majeures arrivent également sur les tablettes iPad avec l’itération « 17 » de son système d’exploitation, qui introduit désormais des widgets de bureau interactifs et davantage de fonctionnalités de personnalisation pour le panneau de verrouillage qui étaient déjà disponibles sur iOS.

Parmi eux, on peut utiliser les ‘Live Activities’ par exemple, qui sont compatibles avec de nombreux services et applications tiers.

Autre grande nouveauté, l’arrivée de l’application ‘Santé’ d’Apple sur tablettes, incluant une synchronisation sur tout l’écosystème ainsi qu’une interface spécifique et adaptée.

Il existe également des mises à jour pour des applications comme « Notes », qui seront désormais plus compatibles avec plus de types de fichiers, notamment en termes de versions PDF, des fichiers qui seront également désormais directement modifiables avec des modèles d’IA qui permettent de les signer facilement.

5. macOS Sonoma place l’expérience au centre

Bien que les appareils mobiles soient désormais au centre de l’univers Apple, les nouvelles fonctionnalités de macOS pour ordinateurs ne pouvaient pas manquer, puisque le système d’exploitation de bureau d’Apple est mis à jour vers la version « Sonoma » avec l’expérience comme produit phare et l’optimisation comme raison d’être.

Dans cette nouvelle version de macOS, nous verrons en fait certains changements mis en œuvre à partir d’applications pour iOS ou iPadOS, introduisant de nouveaux économiseurs d’écran ou la possibilité d’ajouter des widgets interactifs au bureau du PC.

En fait, ce sont ces galeries de widgets qui s’intègrent à l’iPhone pour une expérience transparente qui grandit à mesure qu’Apple recherche la maturité.

Il y aura également un nouveau « mode de jeu » qui sera chargé d’améliorer les performances lors de la lecture en réduisant la latence des AirPods ainsi que le décalage d’entrée des contrôleurs PlayStation et Xbox. Dans cet engagement envers le jeu, Hideo Kojima lui-même nous a présenté Death Stranding pour macOS qui arrivera très bientôt pour fonctionner nativement.

Il existe également de nouvelles fonctionnalités de sécurité et de confidentialité, en particulier pour Safari, qui pourra désormais bloquer les fenêtres du navigateur lorsque nous ne les utilisons pas et améliorera la gestion des clés. Évidemment, la création de profils tant attendue est ajoutée ainsi que le support des webapps, ainsi que la compatibilité avec les notifications.

6. tvOS embrasse les appels vidéo

Il y a aussi des nouvelles pour tvOS, bien que dans son cas très tiède, et c’est que le système d’exploitation des décodeurs d’Apple reçoit de nouveaux économiseurs d’écran compatibles avec Apple Photos et la prise en charge des appels vidéo via FaceTime, sans beaucoup plus à nous dire. Il a un nouveau centre de contrôle, oui.

7. watchOS 10 est la plus grande mise à jour des montres Apple

La dixième version de watchOS pour les montres intelligentes était la plus attendue, et dans ce cas, nous sommes confrontés à l’une des plus grandes mises à jour qu’Apple Watch ait reçues depuis sa naissance.

Ainsi, nous verrons une nouvelle interface mettant davantage l’accent sur les widgets et moins sur les icônes et les cadrans de montre, permettant désormais d’accéder à une pile de cartes d’un simple geste sur la couronne de contrôle.

Il comprend également de nouveaux designs de cadrans et de complications, certains interactifs, de nombreuses applications repensées pour les montres et de nouvelles fonctionnalités de quantification physique et sportive, ainsi que de santé.

watchOS 10 inclut de nouvelles fonctions de santé et une application spécifique au cyclisme très intéressante, qui est compatible avec les capteurs professionnels, et apporte également une nouvelle interface, de nouveaux « watchfaces » interactifs et plus d’importance aux widgets.

En ce sens, l’altimètre peut désormais nous indiquer les dénivelés de l’itinéraire, tandis qu’en cas de perte, nous pouvons appeler les urgences depuis l’application de randonnée. Une application de cyclisme attrayante capable de s’intégrer à des capteurs spécifiques est même ajoutée.

La plate-forme de santé d’Apple propose de nouvelles fonctionnalités de bien-être qui suivent notre humeur, tandis que l’iPhone et l’Apple Watch tenteront de réduire l’impact des problèmes visuels tels que la myopie en utilisant le capteur de lumière ambiante pour détecter les heures passées à l’extérieur. Même une nouvelle option appelée Screen Distance suggérera de séparer l’iPhone de notre visage s’il détecte que nous l’avons très proche.

8. Les lunettes Apple Vision Pro sont (enfin) là

Le produit le plus attendu d’Apple est arrivé en dernier lors de cette WWDC 2023, et c’est que le géant de Cupertino, dirigé par Tim Cook lui-même, a annoncé ses lunettes de réalité mixte dans le classique » One More Thing » que Steve aimait tant.

Enfin, ils s’appelleront Apple Vision Pro et ils ont tout pour tout changer, puisque nous savons déjà comment Apple entre dans ce type de marché encore immature, avec l’intention « d’ouvrir la porte à un nouveau monde » nous permettant d’interagir avec un virtuel univers en utilisant uniquement nos mains et nos yeux pour le faire de la manière la plus simple et la plus intuitive que nous ayons vue dans n’importe quel type de lunettes AR / VR actuelles.

Ils utiliseront la première interface tridimensionnelle créée par Apple, et répondront même dynamiquement à la lumière, pouvant générer des ombres, le tout afin de rendre l’expérience la meilleure possible. En fait, c’est qu’à cette fin toutes sortes de commandes et d’accessoires pour ses fonctions de base sont éliminées, ne pouvant fonctionner que par des gestes avec les yeux, les mains et même la voix.

Nous ne savons pas si le besoin créé par Apple sera utile dans notre quotidien, nous devrons les essayer et leur donner l’opportunité, mais nous savons que tester ce futur coûtera très cher : 3 499 $ en 2024.

Ils peuvent ouvrir Safari pour naviguer sur Internet, ils vous permettront de discuter via iMessage ou de lire des documents, et aussi évidemment de consommer du contenu multimédia avec une expérience immersive et un son spatial. Il y aura des jeux Apple Arcade optimisés, et les manettes de jeu PlayStation ou Xbox pourront également être liées. Dans la partie audiovisuelle, il y a un accord avec Disney pour avoir un contenu optimisé.

La fonction EyeSight est curieuse, avec laquelle d’autres personnes peuvent voir les yeux de quelqu’un qui a l’Apple Vision Pro sur la tête, bien que la chose la plus attrayante que j’ai vue d’eux soit peut-être la possibilité d’étendre le bureau de l’ordinateur Mac pour travailler avec une expérience d’interface tridimensionnelle plus grande, y compris la prise en charge des souris ou des claviers Bluetooth.

Vous avez tous ses détails matériels ici, même si vous devez savoir qu’ils intègrent la puce Apple M2, un triple objectif pour chaque œil avec une résolution 4K et HDR, un système de détection des mouvements oculaires, une batterie ancrée par câble et des matériaux haut de gamme ainsi que le support nécessaire pour les verres correcteurs.

Nous ne savons pas si nous tirerons parti de toutes ces fonctionnalités, mais nous savons que tester l’avenir coûtera au moins 3 499 $ pour commencer, en 2024, lors de leur lancement.

9. Le vrai « One More Thing » était pour les AirPods et AirPlay

Bien que son apparition ait été éphémère, les fonctionnalités qu’Apple apportera aux AirPods et AirPlay n’en sont pas moins importantes, à savoir que le logiciel des écouteurs sans fil lance un mode d’annulation adaptative du bruit, tandis qu’AirPlay veut intégrer l’intelligence artificielle en apprenant de son fonctionnement. utilisés par les utilisateurs, pour faciliter leur accès au service.

AirPlay sera également rendu compatible avec les téléviseurs des hôtels, bien qu’il reste à clarifier comment cela sera fait et ce que les hôtels eux-mêmes devront faire.

