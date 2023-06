Siri n’a plus besoin de la commande « Hey » pour s’activer, a maintenant des demandes consécutives

Depuis l’iPhone 6s, les utilisateurs peuvent parler à Siri en mode mains libres en prononçant simplement la commande « Hey Siri ». Cette commande a ensuite été ajoutée à presque tous les appareils Apple et est devenue cruciale pour HomePod, le haut-parleur intelligent d’Apple. Mais maintenant, avec iOS 17, macOS 14 et d’autres mises à jour, les utilisateurs n’ont plus besoin de dire « Hey Siri » pour parler à l’assistant viral.

Une nouvelle commande pour Siri

Avec les dernières versions des systèmes d’exploitation d’Apple introduites aujourd’hui, les utilisateurs n’ont plus besoin de dire « Hey Siri » pour parler à l’assistant. Au lieu de cela, vous dites simplement « Siri… » et l’assistant commencera à vous écouter. Cette approche est similaire à ce que fait Amazon avec ses appareils Echo, qui ne nécessitent que de dire « Alexa… » pour parler à l’assistant.

Avec ce changement, Apple s’attend à ce que parler à Siri devienne plus naturel. Mais plus que cela, il y a une autre mise à jour majeure à venir pour l’assistant virtuel d’Apple. C’est parce que Siri a enfin des demandes consécutives. Cela indique qu’une fois que vous avez activé Siri, vous pouvez demander plusieurs demandes sans avoir à le réactiver.

Par exemple, vous pouvez dire « Siri, envoie un SMs à Emma, ​​je suis en route » puis « Rappelle-moi d’arroser les plantes quand je rentre à la maison » sans avoir à répéter « Siri ».

Pas de Siri basé sur l’IA générative

Malheureusement, pour ceux qui s’attendaient à la réponse d’Apple à l’IA générative comme ChatGPT, Siri continue de fonctionner de la même manière. Rien n’indique qu’iOS 17 ajoute des réponses générées par l’IA à Siri. Cependant, des rumeurs suggèrent que l’entreprise y travaille effectivement, mais cela devrait prendre plus de temps avant que cette technologie ne soit rendue publique.

La nouvelle expérience Siri fait partie d’iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma et HomePod Software 17. Ces logiciels sont désormais disponibles pour les développeurs en version bêta et seront rendus publics cet automne. Une version bêta publique devrait être publiée d’ici juillet. Plus de détails peuvent être trouvés sur le site Web des développeurs Apple.

