Présentation de tvOS 17 d’Apple : nouveau centre de contrôle, application FaceTime et bien plus encore

Le centre de contrôle tvOS a maintenant un nouveau look.

tvOS, le système d’exploitation Apple TV, a été l’un des principaux protagonistes de l’Apple WWDC 2023 qui s’est tenue ce 5 juin. Et c’est que le logiciel développé par Apple fait face à une mise à jour qui inclut des nouveautés très intéressantes pour l’utilisateur, tant en termes de design que de nouvelles fonctions.

Au cours de cet événement, nous avons appris que la nouvelle version, connue sous le nom de tvOS 17, disposera d’un nouveau centre de contrôle qui permettra un accès rapide aux outils et applications les plus importants. De plus, Apple a également confirmé que tvOS sera compatible avec FaceTime, ce qui indique que les utilisateurs pourront participer en grand nombre aux appels vidéo depuis leur téléviseur. Mais il y a plus, car la nouvelle simplifiera également la recherche de la télécommande Apple TV.

Lors de la WWDC 2023 d’Apple, nous avons accueilli tvOS 17, la nouvelle version du système d’exploitation du boîtier de télévision de l’entreprise. L’une des grandes nouveautés de ce logiciel est la mise à jour de son centre de contrôle, qui a une nouvelle apparence qui vise à simplifier l’accès aux applications et fonctions les plus pertinentes pour l’utilisateur. La barre d’outils se trouve sur le côté droit de l’écran, tandis que les applications apparaissent dans la zone inférieure.

Une autre des nouvelles les plus importantes concernant tvOS 17 est qu’il recevra l’application FaceTime, afin que les utilisateurs puissent regarder les appels vidéo en grand sur le téléviseur. De plus, ils peuvent utiliser leur propre iPhone comme caméra pour l’appel vidéo. Comme vous pouvez le voir sur l’image, l’idée d’Apple est que vous laissiez votre mobile sous le téléviseur et que vous puissiez communiquer dans le confort de votre salon. Vous n’aurez pas à vous soucier de déplacer le téléphone, car grâce à la fonction « Center Framing », vous serez toujours au point même si vous changez de position.

Intéressant également l’arrivée de l’outil Split View sur Apple TV, qui vous permettra de partager le visionnage de séries et de films avec vos amis tout en voyant leurs réactions via FaceTime, le tout sur le grand écran du téléviseur.

Les nouveautés de tvOS 17 atteignent également les économiseurs d’écran, qui peuvent désormais être beaucoup plus personnels. Le système d’exploitation offrira la possibilité de choisir des photos de la bibliothèque personnelle, une bibliothèque partagée ou une combinaison des deux comme fond d’écran. Enfin, tvOS 17 renforce l’intégration entre l’iPhone et l’Apple TV, puisqu’il sera désormais possible de trouver où se trouve la télécommande Siri (2e génération ou ultérieure) à l’aide du téléphone lui-même.

