Apple publie la première version bêta de macOS Sonoma pour les développeurs

Apple a annoncé lundi macOS Sonoma, la prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation Mac. Il est livré avec de multiples améliorations, telles qu’un nouveau mode de jeu, des widgets de bureau et des économiseurs d’écran aériens. Maintenant, la société déploie la première version bêta de macOS Sonoma, ou macOS 14, aux développeurs.

macOS Sonoma

« Apple a présenté aujourd’hui macOS Sonoma, la dernière version du système d’exploitation de bureau le plus avancé au monde, apportant un riche ensemble de fonctionnalités qui améliorent l’expérience Mac. De superbes économiseurs d’écran et de puissants widgets ouvrent une toute nouvelle façon de personnaliser », a déclaré la société.

Pour les joueurs, macOS Sonoma introduit un nouveau mode de jeu qui tire pleinement parti du matériel du Mac lorsque l’utilisateur joue à des jeux. Le nouveau mode « offre une expérience de jeu optimisée avec des fréquences d’images plus fluides et plus cohérentes, en garantissant que les jeux obtiennent la plus haute priorité sur le CPU et le GPU ». Il existe également une nouvelle API permettant aux développeurs de porter des jeux Windows sur Mac.

Et tout comme iOS 17 et iPadOS 17, iMessage sur macOS Sonoma est livré avec un tas de nouvelles fonctionnalités. Cela inclut les tapbacks emoji et une nouvelle interface d’stickers emoji. Les applications iMessage peu utilisées ont également été cachées derrière un sous-menu, pour une conception globale plus propre et plus simple.

Comment télécharger la bêta

Les développeurs peuvent désormais essayer macOS Sonoma en inscrivant leur Mac au programme pour développeurs Apple. Vous trouverez plus de détails sur la façon d’obtenir la mise à jour bêta sur le site Web des développeurs Apple. Apple indique que macOS Sonoma sera disponible pour tout le monde cet automne, tandis qu’une version bêta publique devrait être publiée d’ici juillet.

macOS Sonoma est compatible avec les Mac de 2018 et versions ultérieures.

