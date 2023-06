Apple dévoile iOS 17 avec des affiches de contact, une messagerie vocale en direct, NameDrop, etc.

Après un événement de rumeurs, Apple a finalement annoncé iOS 17 lors de son événement annuel appelé WWDC. C’est la prochaine grande mise à jour pour les iPhones. Peu de temps après l’annonce d’iOS 17, sa mise à jour bêta a également été publiée pour les développeurs. Oui, aujourd’hui les tests bêta d’iOS 17 commencent.

iOS 17 sera une mise à jour gratuite pour les utilisateurs de l’iPhone XS et des versions ultérieures. Oui, Apple abandonne la prise en charge de l’iPhone 8, de l’iPhone 8 Plus, ainsi que de l’iPhone X. La mise à jour est déjà disponible pour les développeurs à des fins de test. Apple indique que la version bêta publique sera publiée le mois prochain et la mise à jour stable à l’automne.

Avec iOS 17 officiellement être révélé, Apple a toujours veillé à ce que son nouveau système d’exploitation ne soit pas seulement nouveau sous la forme d’un incrément numérique, mais chargé d’un bon nombre de fonctionnalités qui sont super utiles pour vous, l’utilisateur de l’iPhone. Voyons maintenant ce qu’Apple a introduit pour l’iPhone avec iOS 17.

Contacter les affiches

Fini le temps où l’écran d’appel de votre iPhone aurait l’air fade et ennuyeux. Avec iOS 17, vous pouvez désormais personnaliser facilement l’écran d’appel sur votre iPhone. Vous pouvez facilement ajouter de la typographie, Memeoji et des images à l’écran d’appel. Vous pouvez facilement personnaliser le nom du contact en choisissant différentes couleurs. De plus, si vous êtes quelqu’un du Japon ou de la Chine, le nom du contact est maintenant magnifiquement affiché verticalement.

Messagerie vocale en direct

Avec Live Voicemail dans iOS17, vous pouvez facilement obtenir une transcription en direct sur votre écran. Ceci est utile lorsque vous êtes peut-être en réunion et que quelqu’un vous appelle. Live Transcript affichera la raison pour laquelle votre appelant vous appelle et vous pourrez choisir de répondre à l’appel ou simplement de l’ignorer immédiatement. Ceci est bénéfique car cela aide à rester à l’écart des escrocs. De plus, vous pouvez désormais envoyer un mini message vidéo via Facetime si votre contact ne peut pas répondre à votre appel Facetime.

Des stickers partout

Outre les packs d’stickers statiques que vous connaissez depuis toujours, l’application Messages vous permet désormais d’envoyer, de partager et même de créer des stickers en direct. Ces stickers peuvent être créés à partir d’images capturées sur votre iPhone. Par ailleurs, vous pouvez créer des stickers animés à partir des images capturées à l’aide de Live Motion. Ces stickers en direct peuvent désormais être utilisés non seulement avec les applications Apple, mais également avec des applications tierces, des applications où le balisage est présent.

Améliorations des messages

Répondre aux messages de quelqu’un dans l’application Messages peut désormais se faire d’un simple geste. votre position avec votre contact est facile. Votre contact pourra facilement voir votre emplacement en direct dans l’application Messages, évitant ainsi les tapotements et les lancements d’applications inutiles.

iOS 17 garantit également que vous n’avez pas à faire défiler jusqu’aux textes que vous n’avez pas lus. Vous pouvez accéder rapidement au message que vous avez lu en dernier dans la conversation. De plus, vous pouvez facilement rechercher des textes dans l’application de messagerie grâce à la nouvelle fonction de recherche améliorée qui vous permet d’ajouter divers filtres de recherche.

Améliorations de FaceTime

Vous pouvez facilement ajouter des réactions à vos appels Facetime et désormais pouvoir utiliser Facetime avec votre Apple TV. L’appareil photo? Eh bien, la caméra de votre iPhone peut être utilisée comme caméra pour votre Apple TV, grâce à Continuity Camera. Les nouveaux effets gestuels fonctionneront non seulement avec Facetime, mais également avec d’autres applications d’appel vidéo.

NomDrop

iOS 17 vous fera désormais oublier les solutions traditionnelles de partage de contacts avec d’autres utilisateurs d’iPhone. Grâce à NameDrop, cette fonctionnalité permet à deux utilisateurs d’iPhone de partager des contacts simplement en gardant les deux appareils côte à côte. Vous pouvez également choisir de partager des contacts via nameDrop depuis un iPhone vers votre Apple Watch.

Partage AirDrop ininterrompu

Alors qu’AirDrop exigeait traditionnellement que les utilisateurs d’iPhone soient à proximité pour partager des fichiers sans fil, les choses ont maintenant changé avec iOS17. Même si vous n’êtes plus à proximité avec l’autre utilisateur d’iPhone, les fichiers partagés via AirDrop peuvent désormais être partagés à l’aide d’une connexion Internet, ce qui permet de conserver votre partage de fichiers sans interruption.

Améliorations du clavier Apple

La nouvelle application de clavier Apple a maintenant amélioré la fonctionnalité de correction automatique et est également capable de comprendre et d’enregistrer les mots que vous utiliseriez régulièrement. Le clavier suggérera également ces nouveaux mots en fonction du texte que vous tapez. Les fautes de grammaire appartiennent désormais au passé. L’application clavier Apple peut également corriger vos erreurs et erreurs grammaticales et vous aider à compléter automatiquement les phrases en appuyant simplement sur la barre d’espace.

Transformez votre iPhone en table de chevet

Lorsque votre iPhone est monté latéralement sur votre support, vous pouvez désormais utiliser la nouvelle fonction de veille. Ce que cela fait, c’est qu’il utilise l’écran de votre iPhone pour afficher l’heure. Vous pouvez également choisir différents types de styles d’horloge. De plus, vous pouvez choisir d’afficher vos photos et widgets préférés sur l’écran. Siri, les appels entrants et les autres notifications apparaîtront désormais plus gros lorsque le mode veille de votre iPhone est activé.

Nouvelle application de journal

Vous pouvez facilement enregistrer tous vos moments préférés tels que les photos, les lieux visités et les contacts dans l’application Journal. La meilleure partie de cette application est que vous pouvez choisir de garder tous les détails derrière un verrou sur votre iPhone. Cela permet de garantir que personne ne puisse accéder à votre journal privé, y compris Apple.

Cartes hors ligne

Vous pouvez désormais utiliser Apple Maps pour télécharger une section spécifique de la carte pour une utilisation hors ligne. Cela téléchargera également les informations de navigation détaillées et vous montrera également l’ETA à votre destination. Les utilisateurs de véhicules électriques peuvent désormais rechercher des bornes de recharge afin de pouvoir naviguer facilement pour recharger la batterie de leur véhicule.

Améliorations de l’application Santé

Avec la santé mentale comme objectif principal pour Apple, vous pouvez facilement ajouter vos humeurs et autres émotions à l’application au quotidien. Grâce à TrueDepth, votre iPhone pourra désormais vous conseiller de garder votre appareil éloigné de votre visage après une utilisation prolongée. Cela permet de garantir que votre vue ne soit pas endommagée par une visualisation constante de l’écran.

Partage AirTag

Vous pouvez maintenant partager l’Appel AirTag avec cinq autres personnes. Cela partagera désormais des informations sur l’AirTag telles que son emplacement, la possibilité de jouer un son pour rechercher l’AirTag, et utilisera également la recherche de précision pour rechercher l’AirTag partagé.

Hôtel Air Play

Bientôt, vous pourrez AirPaly votre contenu préféré de votre iPhone vers d’autres appareils de votre hôtel via AirPlay Hotel. Cette fonctionnalité sera disponible vers la fin de 2023. Comme elle sera sécurisée, vous pouvez vous assurer que tout le contenu partagé sur n’importe quel appareil AirPlay Hotel sera toujours privé.

Partagez les mots de passe et les clés de sécurité en toute sécurité

Maintenant, partagez facilement vos mots de passe et vos clés d’accès avec des contacts de confiance en toute sécurité via iCloud Keychain. Tous les contacts de confiance peuvent facilement ajouter de nouveaux mots de passe et modifier facilement les anciens stylos. Cela permet de garder vos informations d’identification en sécurité et à jour à tout moment.

Meilleures fonctionnalités AirPod

De nouvelles fonctionnalités audio telles que l’audio adaptatif, le volume personnalisé et la sensibilisation à la conversation vous permettent d’écouter facilement une personne qui vous parle devant vous. L’autre fonctionnalité intéressante des AirPods est que vous pouvez basculer rapidement et automatiquement entre la lecture multimédia et les appels. Une grande amélioration pour ceux qui utilisent régulièrement les AirPod d’Apple.

Afficher l’historique des applications d’accueil

La nouvelle mise à jour de l’application Home sur iPhone vous permet désormais de voir un total de 30 jours d’activité. Qu’il s’agisse de verrouiller les portes, les portes de garage et les systèmes d’alarme. Les appareils Matter sont également désormais pris en charge.

Liste d’épicerie dans les rappels

Tout ou partie des éléments ajoutés à la liste seront désormais automatiquement regroupés dans l’application Rappels. Vous pouvez choisir comment vous souhaitez regrouper les éléments. Mieux encore, la liste pourra désormais se souvenir de vos préférences.

Recherche visuelle dans les vidéos en pause

Que vous souhaitiez comprendre ce que l’enseigne, la vitrine, les symboles et la nourriture sont affichés dans une image vidéo en pause, les utilisateurs peuvent facilement soulever ces types de sujets et les rechercher facilement.

Dites simplement Siri

Vous pouvez maintenant invoquer Siri en disant simplement Siri. Vous n’avez plus besoin de dire Hey Siri pour appeler l’assistant vocal. Plusieurs commandes peuvent également être émises sans avoir à continuer à appeler Siri.

Application photo intelligente

L’application Photos peut désormais détecter vos animaux domestiques comme les chats et les chiens, mais également détecter les personnes avec lesquelles vous cliquez régulièrement sur des photos.

Avertissement de contenu sensible

Vous pouvez désormais choisir d’éviter de regarder des images sensibles grâce au nouvel avertissement de contenu sensible. Cet avertissement s’affichera désormais sur votre écran et vous pourrez choisir d’afficher ou non l’image. Cela aide à vous assurer une expérience en ligne plus sûre.

Améliorations de l’accessibilité

Les utilisateurs d’iPhone souffrant de troubles cognitifs peuvent désormais accéder à une interface personnalisée qui peut les aider à naviguer facilement. Les utilisateurs ayant des difficultés à parler peuvent utiliser la parole en direct. Live Speech permet aux utilisateurs de taper ce qu’ils veulent dire et le texte sera prononcé par l’iPhone. Cela fonctionnera parfaitement avec les appels réguliers et aussi avec les appels FaceTime. De plus, les utilisateurs malvoyants peuvent désormais utiliser leur iPhone pour afficher et lire le texte présent sur les objets.

