Tous les iPhones qui recevront la mise à jour vers iOS 17

Les cinq années de support sont standardisées et tous les iPhones de 2018 sont mis à jour vers iOS 17.

Le nouveau mode ‘Veille’, la fonctionnalité star d’iOS 17.

Dans une très longue keynote principale d’une Apple WWDC 2023 plus intéressante, le géant de Cupertino a annoncé la version « 17 » d’iOS, répondant à toutes les attentes, un package de mise à jour majeur téléchargeable à partir de septembre dans une bonne liste d’iPhones compatibles qui est déjà officiel.

Et c’est qu’en effet, iOS 17 avec toutes ses nouveautés peut être installé sur n’importe quel iPhone lancé à partir de 2018, normalisant ainsi les 5 ans de support que Samsung propose également sur la plateforme Android, et laissant de côté, comme prévu, l’iPhone 8 , 8 Plus et iPhone X qui ne sont plus fabriqués.

Pour que vous l’ayez de première main, voici la liste complète de compatibilité d’iOS 17 et de tous les iPhones pouvant être mis à jour :

iPhone 14

iPhone 14Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone XR

iPhone SE (2e génération)

Bien sûr, tous les iPhone compatibles profiteront de toutes les nouveautés sans exception, à commencer par les améliorations des appels avec le nouveau filtrage anti-spam ou la transcription en texte, ainsi que les nouveaux avantages d’un iMessage qui accepte les stickers mais n’adopte pas le protocole. RCS.

L’application « Diario » sera également disponible pour enregistrer toute notre vie numérique, y compris ce que nous faisons avec n’importe quel appareil connecté à notre compte Apple.

Cependant, la grande nouveauté d’iOS 17 est le nouveau mode d’écran intelligent appelé ‘StandBy’ et qui copie une fonction qu’Android avait déjà depuis longtemps, profitant de l’affichage permanent pour adapter les informations de base et toujours l’avoir disponible à première vue.

