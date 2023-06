Apple présente les Vision Pro, ses premières lunettes de réalité mixte

Ces lunettes de réalité virtuelle font partie des grandes annonces de la WWDC23, c’est tout ce qu’Apple en a dit.

Les Vision Pro sont les premières lunettes de réalité virtuelle qu’Apple lance sur le marché.

La WWDC23 d’Apple a donné lieu à l’une des grandes annonces que la société a faites ces dernières années. On fait référence aux Vision Pro, les premières lunettes de réalité mixte développées par Apple. Après des années et des années de préparation, ces lunettes sont prêtes à être commercialisées et, sans aucun doute, elles promettent d’être une véritable révolution. Comme l’a commenté Tim Cook, ces Vision Pro sont une porte vers un monde virtuel dans lequel l’utilisateur peut revivre ses souvenirs, regarder des films ou jouer à ses jeux préférés, le tout de manière immersive.

Ces lunettes de réalité virtuelle permettront à l’utilisateur d’utiliser le monde qui l’entoure comme une toile sur laquelle il pourra diffuser des images à partir d’une grande variété d’applications. Outre le divertissement, ces Vision Pro seront également très utiles dans le volet professionnel, avec des applications telles que Safari, Mail et Keynote, et une compatibilité avec les iPhone, iPad et MacBook.

Voici les Vision Pro, les premières lunettes de réalité mixte d’Apple

Casque ou lunettes, on ne sait pas vraiment comment appeler ces Vision Pro récemment présentées à Apple WWDC 2023. Le design de cet appareil innovant rappelle celui des lunettes de ski, même s’il possède également des détails similaires à ceux d’autres produits Apple, tels que la couronne numérique Apple Watch. En haut des lunettes, il y a aussi un bouton qui vous permet de capturer des photos et des vidéos avec les caméras situées à l’avant.

Selon Apple, ces Vision Pro sont les appareils les plus ambitieux qu’ils aient créés à ce jour. Il a un design très soigné qui se caractérise par sa légèreté, afin que l’utilisateur puisse utiliser les lunettes confortablement. La bande située à l’arrière est élastique et peut être facilement ajustée pour un ajustement parfait. De plus, sur les côtés, il y a un équipement audio qui fournit un son de qualité sans empêcher l’utilisateur d’être conscient du monde réel qui l’entoure.

Quant au système d’exploitation, ces lunettes de réalité mixte ont une interface créée spécialement pour elles. Selon Apple, il peut être contrôlé avec votre voix, vos doigts et vos yeux. Ainsi, l’utilisateur pourra se déplacer entre les différents menus, ouvrir une application et interagir avec elle et ses fonctions. Comme nous l’avons mentionné précédemment, la firme les pense pour une grande variété d’utilisations, tant au niveau du divertissement que professionnel.

Avec ces Vision Pro, vous pourrez accéder à des applications telles que Keynote, Safari et Mail, ce qui indique que l’utilisateur pourra lire les nouveaux e-mails, voir les présentations qu’il a préparées ou rechercher des informations dans le navigateur. FaceTime est également disponible, avec des appels vidéo qui feront le saut vers une nouvelle dimension. C’est ainsi qu’Apple l’a expliqué lors de la conférence, soulignant que ces lunettes de réalité virtuelle servent également à obtenir une expérience plus immersive lors de la prise de contact avec vos proches.

Prix ​​et disponibilité de l’Apple Vision Pro

Apple vient de confirmer que le Vision Pro sera au prix de 3 499 $ et qu’il sera sur le marché à partir de 2024, il faudra donc attendre l’année prochaine pour les connaître de près.

Article en mise à jour.

