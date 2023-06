Apple a annoncé le système iOS 17 à la WWDC 2023 – Plusieurs nouvelles fonctionnalités telles que « poster » et « NameDrop » et plus

Lors de la conférence des développeurs WWDC 2023 qu’Apple organise, elle a annoncé le lancement du système iOS 17. Lors de l’événement, la société n’a rien dit sur l’appareil qui lancera la mise à jour. Cependant, plusieurs retours indiquent que l’iPhone 15 qui sera lancé cet automne lancera la mise à jour. iOS 17 d’Apple est l’une des mises à jour les plus attendues pour les utilisateurs d’iPhone. Bien que la mise à jour soit encore à des mois de son arrivée sur les iPhones, la société a révélé quelques informations sur les nouvelles fonctionnalités et mises à niveau apportées par iOS 17. Voici ce que nous savons des nouvelles fonctionnalités d’iOS 17 à partir de sources officielles et de rumeurs.

Fonctionnalités officielles du système iOS 17

Apple iOS 17 accorde plus d’attention à l’optimisation des détails, en se concentrant sur le réglage de l’interface de l’écran de verrouillage. Il introduit également une fonctionnalité permettant de modifier et d’annuler l’envoi de messages à iMessage. De plus, dans le nouveau système, Smart Island peut prendre en charge des activités en temps réel telles que les scores de jeu, etc.

La société a déclaré que l’un des concepts de conception d’iOS 17 est de ne plus permettre aux utilisateurs d’ouvrir des applications indépendantes pour certaines tâches simples, mais de les utiliser comme un téléphone mobile complet dans l’application pour aider les utilisateurs à effectuer des tâches complexes et à contrôler plus de choses.

Affiche de pomme

Apple a lancé une fonctionnalité appelée « Affiche » pour les contacts dans iOS 17. Cette fonctionnalité peut permettre aux utilisateurs d’utiliser des images encadrées pendant les appels. Une fois que l’utilisateur a composé le numéro d’un contact qui a configuré l’« affiche », l’« affiche » s’affiche en plein écran sur l’iPhone de l’autre partie.

Mise à jour de la messagerie vocale

La messagerie vocale dispose également d’une nouvelle fonctionnalité Live Transcript qui vous permet de visualiser une transcription du message laissé par l’appelant en temps réel.

Mise à jour des messages

Certaines des mises à jour de Messages incluent la transcription des messages vocaux (similaire à ce qui a été introduit avec la série Pixel 7) et un nouvel ensemble de fonctionnalités appelé « Check In » pour aider à communiquer votre emplacement et votre statut en temps réel à la personne que vous êtes. réunion.

NomDrop

Apple a également mis à jour AirDrop et introduit une fonction appelée « NameDrop ». Les détails de cette fonctionnalité seront bientôt disponibles.

De plus, Apple a mis à jour la méthode de saisie au clavier dans iOS 17 et amélioré la fonction de correction automatique. Apple a déclaré avoir mis à niveau vers un nouveau modèle de langue et simplifié les raccourcis existants et amélioré la dictée.

Autres mises à jour attendues (rumeurs)

Selon Mark Gurman de Bloomberg, iOS 17 aura moins de changements majeurs qu’Apple ne l’avait initialement prévu, car Apple a dû se concentrer en grande partie sur le casque AR/VR qui sera lancé cette année. Cependant, Gurman semble avoir fait marche arrière à ce sujet, déclarant dans une récente newsletter Power On qu’iOS 17 pourrait en fait apporter plusieurs des « fonctionnalités les plus demandées » à iOS.

Écran de verrouillage de la maison intelligente

L’une des nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes d’iOS 17 est l’écran de verrouillage de la maison intelligente. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de contrôler leurs appareils domestiques intelligents directement à partir de l’écran de verrouillage. Les utilisateurs pourront allumer les lumières, régler le thermostat et même déverrouiller les portes sans avoir à déverrouiller leur téléphone.

Centre de contrôle

iOS 17 apportera également des mises à niveau importantes au centre de contrôle. Le nouveau centre de contrôle aura une conception plus intuitive, ce qui permettra aux utilisateurs d’accéder plus facilement aux fonctionnalités dont ils ont besoin. Le nouveau centre de contrôle aura également plus d’options de personnalisation, permettant aux utilisateurs d’ajouter ou de supprimer des fonctionnalités comme bon leur semble.

Application de journalisation

Une autre nouvelle fonctionnalité intéressante d’iOS 17 est l’application de journalisation. Cette application permettra aux utilisateurs de tenir un journal numérique, complet avec des photos, des vidéos et du texte. L’application de journalisation proposera également une variété d’options de personnalisation, permettant aux utilisateurs de créer un journal qui leur est propre.

Île dynamique

iOS 17 introduira également Dynamic Island, une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de personnaliser leur écran d’accueil avec des widgets qui changent tout au long de la journée. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de voir les informations importantes en un coup d’œil, telles que la météo, leur calendrier et leur liste de tâches.

Widgets actifs

Active Widgets est une autre nouvelle fonctionnalité d’iOS 17 qui permettra aux utilisateurs d’interagir avec les widgets directement depuis l’écran d’accueil. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs d’accéder rapidement aux informations et d’effectuer des actions sans avoir à ouvrir une application.

Recherche et Spotlight améliorés

iOS 17 apportera également des améliorations significatives aux fonctionnalités de recherche et Spotlight. Les nouveaux outils de recherche et Spotlight seront plus rapides et plus précis, ce qui permettra aux utilisateurs de trouver plus facilement ce dont ils ont besoin. La nouvelle recherche et Spotlight auront également plus d’options de personnalisation, permettant aux utilisateurs de prioriser les résultats qui sont les plus importants pour eux.

Santé

iOS 17 apportera également des mises à niveau importantes à l’application Santé. La nouvelle application Santé contiendra des informations plus détaillées sur la santé d’un utilisateur, y compris le suivi du sommeil et la surveillance de la fréquence cardiaque. La nouvelle application Santé aura également plus d’options de personnalisation, permettant aux utilisateurs de suivre les mesures de santé qui sont les plus importantes pour eux.

Mises à jour CarPlay

iOS 17 apportera également des mises à jour importantes à CarPlay. Le nouveau CarPlay aura une intégration plus profonde avec les véhicules, permettant aux utilisateurs de contrôler plus de fonctionnalités directement depuis le tableau de bord de leur voiture. Le nouveau CarPlay aura également plus d’options de personnalisation, permettant aux utilisateurs de prioriser les fonctionnalités qui sont les plus importantes pour eux.

Derniers mots

iOS 17 s’annonce comme une énorme mise à jour pour les utilisateurs d’iPhone. Bien que la mise à jour comporte moins de modifications majeures que prévu à l’origine, elle apportera toujours des mises à niveau décentes à de nombreuses fonctionnalités de base de l’iPhone. De l’écran de verrouillage de la maison intelligente à l’application de journalisation, iOS 17 offrira une variété de nouvelles fonctionnalités et mises à niveau qui rendront l’iPhone encore plus utile et intuitif.

