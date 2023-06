watch OS 10 est présenté à la WWDC 2023 : toutes les nouveautés qui arrivent sur Apple Watch

watchOS 10 est la nouvelle version du système d’exploitation d’Apple pour l’Apple Watch

watchOS 10 est la nouvelle version du système d’exploitation d’Apple pour les montres présentée lors de la WWDC 2023

Outre iOS 17, macOS 14 et le reste des nouvelles versions des principales plateformes, Apple a également profité de sa WWDC 2023 pour présenter au monde le nouvel opus de son système d’exploitation destiné à l’Apple Watch, watchOS 10. Il s’agit d’une mise à jour importante qui prévoit de complètement changer l’expérience lors de l’interaction avec la montre.

Apple a décidé de changer de stratégie avec la nouvelle version de watchOS. Désormais, ils prévoient de donner plus d’importance aux widgets et de remanier les applications essentielles de la montre dans le but de profiter de la plus grande taille d’écran de l’Apple Watch Ultra et des autres modèles récents de la série Apple Watch.

Ce sont toutes les actualités de watch OS 10 à la WWDC 2023

La première chose qu’ils ont présentée a été une véritable refonte des cadrans de la montre pour avoir un accès beaucoup plus direct à toutes les fonctions. C’est une approximation très intéressante quelle que soit la sphère dont on dispose. En un clic, nous pouvons accéder aux widgets qui utiliseront l’apprentissage automatique pour donner de l’importance aux choses que nous utilisons le plus en premier.

En général, la chose la plus intéressante a été une amélioration du fonctionnement et de l’utilisation de toutes les applications. Simplifier les formes d’accès que nous avons aux différentes sphères de notre montre de manière intelligente.

Il y a de nouvelles sphères qui interagissent avec nous et notre environnement. Par exemple, ils ont présenté celui de « Snoopy » qui réagit au temps ou au temps, s’il pleut, il pleuvra sur notre sphère, et ainsi de suite.

En matière de santé, iOS 17 et watchOS 10 ont été améliorés sous différents aspects. Certains aspects liés à la santé mentale se sont améliorés. Une application « Mindfulness » a été ajoutée ainsi que l’accès à différents articles qui nous aideront ou nous donneront les outils pour demander de l’aide si nous en avons besoin. Dans l’autre approche qu’ils ont améliorée, la santé visuelle entre en jeu. Nous pourrons prendre soin de la santé visuelle de nos enfants en contrôlant leurs paramètres de luminosité depuis notre téléphone portable. Une fonction appelée « distance écran » a également été développée pour avertir les enfants s’ils regardent l’écran de trop près. Il sera également utile pour les adultes.

Les autres mises à jour mineures incluent :

L’application Activité a été repensée pour afficher un résumé très accessible de tous vos progrès.

L’application randonnée a été améliorée pour apporter un meilleur accompagnement et être un allié beaucoup plus intéressant pour prendre en compte nos performances.

L’application de randonnée a également été grandement améliorée. Vous pouvez appeler le 911 si vous êtes bloqué et vous pouvez utiliser l’altimètre pour voir les dénivelés sur votre itinéraire.

Comme dans tout ce qui a été présenté, ce nouveau langage visuel sera disponible pour les développeurs qui souhaitent apporter leurs applications à la montre.

