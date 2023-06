Quand la mise à jour vers iOS 17 sera-t-elle disponible en téléchargement sur iPhone ?

On connaît déjà toutes les nouveautés concernant iOS 17. Mais quand sera-t-il disponible en téléchargement ?

iOS 17 est la nouvelle version du système d’exploitation iPhone qui arrive à la WWDC 2023

iOS 17 est déjà une réalité. La nouvelle version du système d’exploitation de l’iPhone a été annoncée lors du keynote Apple WWDC 2023, et nous connaissons déjà toutes les nouvelles que cette grande mise à jour apporte avec elle. Nous avons également pu connaître la liste des appareils qui vont recevoir iOS 17, et, par conséquent, la seule question qui reste maintenant est : quand iOS 17 peut-il être téléchargé ?

Un an de plus, Apple réalisera un programme bêta grâce auquel il sera possible de tester iOS 17 avant son lancement officiel. Ledit programme s’ouvre à partir de cette semaine même, et sera en vigueur tout au long des mois à venir jusqu’à l’arrivée de la version finale d’iOS 17.

iOS 17 sera disponible en téléchargement sur iPhone à partir de septembre

Apple a présenté iOS 17 lors de la keynote de la WWDC 2023, en plus d’en profiter pour lancer la première version bêta de cette mise à jour. Cette version bêta est exclusivement disponible pour les utilisateurs disposant d’un compte développeur Apple, elle n’est donc pas disponible pour tous les utilisateurs d’iPhone.

Pour pouvoir tester l’actualité d’iOS 17 à travers la première bêta publique, il faudra patienter jusqu’en juillet prochain. Ce sera alors qu’Apple activera le programme bêta auquel tout utilisateur disposant d’un iPhone compatible pourra s’inscrire pour télécharger la mise à jour.

Enfin, la dernière mise à jour d’iOS 17 arrivera en septembre, coïncidant avec l’arrivée sur le marché de la série iPhone 15. La date exacte du lancement n’a pas encore été confirmée, mais cela se produira probablement vers la deuxième semaine de septembre.

Dès lors, tous les utilisateurs d’iPhone compatibles pourront télécharger la mise à jour sur leurs appareils. Au total, il y aura plus de vingt modèles d’iPhone pris en charge par Apple pour recevoir la mise à jour vers iOS 17.

