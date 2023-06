Centre d’actualités et blog de la WWDC 2023 : en direct d’Apple Park

Aujourd’hui c’est le jour ! La WWDC 2023 devrait officiellement démarrer à 10 h 00 PT / 13 h HE avec l’événement spécial keynote d’Apple. Netcost-security.fr est sur le terrain à Apple Park pour le grand jour, et nous aurons tous les détails sur iOS 17, le casque Reality Pro et tout ce qu’Apple annonce aujourd’hui.

Rendez-vous ci-dessous pour suivre toutes les dernières nouvelles via notre hub de nouvelles et notre blog en direct.

Calendrier WWDC 2023

Voici la répartition du calendrier de la WWDC aujourd’hui:

Conférence WWDC : 5 juin, 10 h 00 HAP

État de l’Union des plates-formes : 5 juin, 14 h 00 HAP

Apple Design Awards : 5 juin, 17 h 00 HAP

Comment regarder la WWDC 2023

Si vous souhaitez vous connecter pour diffuser la WWDC 2023 depuis chez vous, Apple vous couvre. Vous pouvez regarder l’événement via le site Web d’Apple, YouTube, l’application Apple TV, etc.

Consultez-nous sur Twitter et Instagram, où nous partagerons des photos, des vidéos et plus encore d’Apple Park tout au long de la semaine.

Hub d’actualités et blog en direct



