Trouver des e-mails dans Gmail sera désormais beaucoup plus facile grâce à l’IA

Gmail lance une nouvelle fonctionnalité alimentée par l’IA appelée « Top Results » qui améliorera votre expérience de recherche dans l’application.

L’application Gmail sur un mobile Android

Dans le passé Google I/O 2023, la firme de Mountain View annonçait que certains de ses services les plus populaires tels que Gmail, Google Maps et Google Photos, allaient recevoir de nouvelles fonctionnalités grâce à l’Intelligence Artificielle. Plus précisément, Google a confirmé que Gmail disposera d’une fonctionnalité appelée « Aidez-moi à écrire » qui nous proposera des suggestions de texte en fonction du contenu du message que nous écrivons.

Pendant ce temps, Google continue de travailler sur l’implémentation de nouvelles fonctionnalités dans Gmail et une bonne preuve en est que Google a récemment annoncé que son client de messagerie venait d’être mis à jour avec une fonctionnalité qui vous permettra de retrouver un email dans un moyen plus simple.

« Top Results » arrive sur Gmail pour améliorer la recherche dans l’application

A travers le blog des mises à jour de Google Workspace, le géant américain a confirmé l’arrivée de la fonction « Résultats principaux » sur l’application Gmail pour Android.

Cette nouvelle fonctionnalité du service de messagerie Google vous aidera à trouver un e-mail à l’aide de modèles d’apprentissage automatique, qui « utiliseront le terme de recherche, les e-mails les plus récents et d’autres facteurs pertinents pour vous montrer les résultats qui correspondent le mieux à vos besoins. requête de recherche » .

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran que nous vous laissons sur ces lignes, les recherches obtenues avec ce nouvel outil seront situées en haut de la page de résultats de l’application avec le titre « Top résultats » (Résultats principaux) et en dessous d’eux vous continuer à voir les résultats de recherche habituels classés par ordre chronologique du plus récent au moins récent.

Comme l’explique Google lui-même, cette nouvelle fonctionnalité Gmail a déjà commencé à être mise en œuvre pour les clients de comptes Workspace et les utilisateurs disposant de comptes personnels, mais cela pourrait encore prendre quelques semaines pour être disponible dans l’application.

