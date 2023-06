WWDC 2023 en direct : iOS 17, lunettes Reality Pro et plus d’actualités

Tim Cook, PDG d’Apple, assure que ce sera « la meilleure WWDC de l’histoire ».

L’image officielle de la WWDC 2023 détenue par Apple le 5 juin 2023

Le monde Apple est en fête aujourd’hui. La société de Cupertino ouvre aujourd’hui les portes de sa WWDC 2023, l’un des événements les plus importants de l’année, où de grandes innovations telles que iOS 17, macOS 14, la nouvelle version de WatchOS seront présentées et, peut-être même, un nouveau système d’exploitation dirigé vers les nouveaux produits Apple orientés vers la réalité étendue. De nouveaux appareils et de nombreuses autres actualités sont également attendues que vous pourrez suivre ici, en direct.

La présentation débutera à 19h00, heure espagnole, et vous pourrez regarder Apple WWDC 2023 en ligne grâce à la diffusion officielle de l’événement.

Apple WWDC 2023 en direct : toutes les actualités

Ensuite, nous passerons en revue une par une toutes les actualités présentées par Apple tout au long de la conférence. Nous nous arrêterons également aux meilleures curiosités sur la keynote et nous vous apporterons quelques détails que vous auriez pu ignorer sur les nouveautés annoncées par la marque.

16h30 – L’Apple Store ferme ses portes avant l’arrivée des nouveautés

Cela semble bon. Comme toujours lorsqu’Apple envisage d’ajouter de nouveaux produits à sa boutique, l’Apple Store en ligne a cessé d’être opérationnel quelques heures avant le début de la keynote de la WWDC 2023. Rappelons que de nouvelles lunettes MacBook, Mac Studio, Reality Pro sont attendues et pourraient la première version du Mac Pro avec un processeur Apple Silicon.

16h00 – Tim Cook s’échauffe en annonçant « la meilleure WWDC de tous les temps »

À travers son profil Twitter, le PDG d’Apple, Tim Cook, encourage lui-même tout le monde à rester à l’écoute de la conférence inaugurale de la WWDC 2023 qui aura lieu dans quelques heures. Cook lui-même a assuré qu’il s’agissait de « la meilleure WWDC de l’histoire ».

La WWDC est toujours l’un de mes moments préférés de l’année – et celui-ci sera notre meilleur ! Connectez-vous pour notre événement spécial à 10 h 00 PT pic.twitter.com/SmkLT3VXld —Tim Cook (@tim_cook) 5 juin 2023

WWDC2023 : l’avant-première de l’événement Apple le plus important de l’année

Déjà dans les heures précédant la présentation, nous avons commencé à recevoir des indices sur les nouvelles qu’Apple prévoit d’annoncer lors de sa keynote tenue à Apple Park.

Encore une fois, la présentation se fera au travers d’une vidéo préenregistrée où l’on verra différents cadres et ingénieurs d’Apple qui nous raconteront toute l’actualité pour l’iPhone, l’iPad, le Mac et l’Apple Watch, ainsi que les nouvelles lunettes de réalité. Réalité Pro.

Tim Cook lui-même sera chargé de présenter la keynote. L’actuel PDG d’Apple s’apprête à dévoiler ce qui sera le premier produit 100% nouveau depuis qu’il est devenu le grand patron de l’entreprise aux pommes croquées.

Apple, pour sa part, a réchauffé l’atmosphère, en ajoutant par exemple un nouveau « hashflag » à Twitter avec une animation qui apparaît lorsque vous « aimez » n’importe quel tweet qui inclut le hashtag #WWDC23.

Voyez ce qui se passe lorsque vous aimez ce tweet #WWDC23 pic.twitter.com/dXjkHso6OL —Hub Apple (@theapplehub) 5 juin 2023

En plus de toutes les nouvelles que nous attendons, il est très probable qu’Apple ait préparé une autre surprise pour cet événement. Depuis Netcost-security.fr, nous couvrirons l’événement en direct et nous vous apporterons toutes les nouvelles que l’entreprise annonce lors de son keynote.

Vivre | Cet article sera constamment mis à jour.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :