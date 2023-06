Adieu les files d’attente à Port Aventura : le parc a lancé une application spéciale pour réduire l’attente

Nous vous expliquons ce qu’est Virtual Lane, l’application spéciale Port Aventura, et comment elle fonctionne.

Maintenant à Port Aventura, vous pouvez éviter les longues files d’attente dans le Hurakan Condor en utilisant une application gratuite et spéciale

Bien que tout le monde n’ait pas le même goût et le même intérêt pour les parcs d’attractions, il est très difficile que, même une fois dans une vie, nous ne soyons pas entrés dans l’un d’entre eux. Par exemple, l’un des plus reconnus au niveau national et, surtout, en Catalogne, est Port Aventura, le parc d’attractions à thème situé à Vila-Seca et Salou (Tarragone). Eh bien, ce parc à thème a récemment lancé une initiative des plus curieuses et, si elle réussit comme prévu, elle pourrait être très intéressante.

Plus précisément, depuis Port Aventura, ils ont récemment lancé une initiative qui promet d’être le début de la fin des longues files d’attente, celles qui nous font perdre l’envie, à de nombreuses reprises, de profiter de nos attractions préférées, qu’elles soient du parc d’attractions susmentionné Ou tout autre, évidemment. Exactement, via Twitter, un réseau social où vous devez tenir compte de ces astuces, ils ont annoncé que les participants de Port Aventura pourront profiter de leur nouvelle application, avec laquelle ils pourront éviter les files d’attente susmentionnées, bien que cela ait ses nuances.

Pour être précis, de Port Aventura ont annoncé l’application Virtual Lane, une application qui agit comme une file d’attente virtuelle, avec laquelle vous pouvez éviter les longues files d’attente et profiter en même temps d’autres attractions ou lieux du parc à thème lui-même. Bien sûr, pour l’instant, il n’est disponible que pour une seule attraction, dans le Hurakan Condor.

1️⃣ Scannez avec votre mobile le QR que vous trouverez répartis dans tout le parc (et aussi à l’entrée de l’attraction) ????

2️⃣ Suivez les étapes ????

Comment fonctionne Port Aventura Virtual Lane

Une fois les présentations terminées, il est temps de voir comment fonctionne cette application, quelque chose que vous pouvez voir dans le tweet lui-même partagé ci-dessus, mais dont nous vous parlerons également dans le post afin que vous puissiez le lire de la manière la plus confortable possible pour chacun de vous. Tout d’abord, il convient de mentionner que son fonctionnement est assez simple et que, si le parc à thème fonctionne bien, on espère que ce système finira par atteindre le reste de ses attractions. Maintenant oui, voyons comment cette application fonctionne.

Simplement, vous devrez faire attention à votre environnement, une fois que vous serez dans le même parc, et à l’entrée, puisque vous pourrez trouver un code QR que vous devrez scanner avec votre mobile pour pouvoir activer le séance d’attente virtuelle, pour vous ou vos compagnons. Donc, une fois cette première étape franchie, vous devrez réserver le temps d’accès dans la ligne virtuelle du Hurakan Condor, ce qui vous permettra de profiter d’autres choses en attendant votre tour à l’attraction susmentionnée, quelque chose que vous pouvez regarder grâce au compte à rebours qui sera généré lorsque vous l’activerez.

Avec Virtual Lane, tout indique la fin des longues files d’attente à Port Aventura

Une fois tout cela fait, vous n’aurez plus qu’à vous rendre au Hurakan Condor de Port Aventura lorsqu’il en restera peu pour que le compte à rebours de votre temps d’attente dans la file d’attente virtuelle se termine. Ensuite, un code QR apparaîtra que vous devrez montrer au membre du personnel chargé de le vérifier et, si tout est en ordre, vous pourrez désormais profiter de l’attraction susmentionnée au parc à thème de Tarragone. Comme vous pouvez le voir, le fonctionnement est très simple, donc chaque fois que l’attraction est ouverte, vous avez une option plus qu’attrayante pour profiter d’une journée rafraîchissante et amusante à Port Aventura.



