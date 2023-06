Reddit s’éteint pour protester contre les prix de l’API ; Apple a réduit ses dépenses publicitaires sur Twitter

Reddit s’assombrit pour protester contre la nouvelle tarification de l’API de Reddit, après que l’application tierce Apollo ait été confrontée à une facture inabordable de 20 millions de dollars par an. Des dizaines des plus grands subreddits prévoient de devenir privés pendant deux jours, avec des centaines d’autres qui se joignent à eux.

Dans d’autres nouvelles de l’application, l’affirmation d’Elon Musk selon laquelle les annonceurs de Twitter sont revenus semble être trompeuse…

Un article de Reddit a expliqué le plan pour que des centaines de sous-reddits deviennent privés pendant deux jours – dont des dizaines avec plus d’un million d’abonnés chacun.

Le 12 juin, de nombreux subreddits s’éteindront pour protester contre cette politique. Certains reviendront après 48 heures : d’autres disparaîtront définitivement à moins que le problème ne soit correctement résolu, car de nombreux modérateurs ne sont pas en mesure de faire le travail qu’ils font avec les mauvais outils disponibles via l’application officielle. Ce n’est pas quelque chose que nous faisons à la légère : nous faisons ce que nous faisons parce que nous aimons Reddit, et nous croyons vraiment que ce changement rendra impossible de continuer à faire ce que nous aimons.

Devenir privé indique que les sous-reddits ne seront pas accessibles à ceux qui naviguent sur le site, uniquement aux membres actuels d’entre eux.

Le message dit que ce ne sera pas la fin des choses. Si Reddit ne revient pas sur la politique, des « mesures supplémentaires » non spécifiées seront prises.

Dans d’autres nouvelles sur les applications, le New York Times remet en question les récentes affirmations d’Elon Musk selon lesquelles « presque tous les annonceurs sont revenus ». Le rapport indique que cela est directement contredit par un rapport interne.

Il est peu probable que ces performances s’améliorent de sitôt, selon les documents et sept employés actuels et anciens de Twitter.

Le personnel des ventes publicitaires rapporte que les annonceurs sont rebutés par la montée des discours de haine sur la plate-forme depuis que la plupart de ses modérateurs ont été licenciés. Cela a été couronné par la démission la semaine dernière d’Ella Irwin, l’ancienne responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter.

Apple est nommé comme l’un des géants de la technologie qui a réduit ses dépenses.

Certains des plus grands annonceurs de Twitter – dont Apple, Amazon et Disney – ont dépensé moins sur la plate-forme que l’année dernière, ont déclaré trois anciens et actuels employés de Twitter. Les grandes « bannières » publicitaires spécialisées sur la page des tendances de Twitter, qui peuvent coûter 500 000 $ pour 24 heures et sont presque toujours achetées par de grandes marques pour promouvoir des événements, des émissions ou des films, sont souvent non remplies, ont-ils déclaré.